Yolanda Díaz reivindica el 17M el voto para Maíllo porque está en juego en Andalucía la sanidad pública y la vivienda

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, atiende a los medios a su llegada durante una visita a la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Por Andalucía difunde un vídeo de la vicepresidenta con este mensaje de respaldo al no poder participar en campaña por un esguince MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido el voto en las elecciones del 17M para el candidato de Por Andalucía, el líder de IU Antonio Maíllo, como la garantía para mejorar la sanidad pública y la situación de la vivienda frente a la gestión del Ejecutivo autonómico del PP.

Así lo ha trasladado en un vídeo difundido por la coalición en sus redes sociales tras no poder participar presencialmente en campaña, al tener que cancelar un acto previsto el miércoles en Cádiz tras sufrir un esguince.

La también ministra de Trabajo ha asegurado que el voto de este domingo es importante dado que está "en juego" la situación de la vivienda y si los barrios pertenecen a la gente o "son de los fondos de inversión".

LO DE MORENO ES "ALUCINANTE"

Así, ha arremetido contra el presidente autonómico y candidato del PP, Juanma Moreno, al que ha acusado de sostener de forma "alucinante" que en Andalucía "no hay grandes tenedores" de viviendas cuando el precio de los pisos hacen que sea "imposible vivir".

También ha advertido que decantarse por el PP es apoyar que sigan las "privatizaciones" del PP, acusando a Juanma Moreno de "destrozar la sanidad pública andaluza". Es más, ha dicho que este 17M está en juego que los 'populares' asuman "responsabilidades" por la crisis de los cribados de cáncer de mama o se "vayan de rositas".

Por otro ello, ha reivindicado que la candidatura que lidera Maíllo es la mejor para "mejorar lo más sagrado" que es la sanidad pública, reivindicando que el Gobierno central ha desplegado políticas para reducir "enormemente" el paro en Andalucía mientras el PP se opuso a la reforma laboral.

