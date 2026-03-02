Zapatero se ampara en su "derecho a la intimidad" al ser preguntado por el PP si ha cobrado de Huawei

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostiene un papel con un mensaje de Hugo 'El Pollo' Carvajal durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha amparado este lunes en su "derecho a la intimidad" para no contestar al PP en el Senado sobre si ha cobrado directa o indirectamente de Huawei, aunque sí que ha reconocido que ha hablado sobre esta empresa con el empresario Miguel Duch.

Ha ocurrido durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo, cuando el parlamentario del PP Fernando Martínez-Maillo ha preguntado a Zapatero si ha trabajado para la empresa Huawei.

"Huawei contrató a su jefe de seguridad, contrató a la empresa de su familia", ha sostenido Maillo, a lo que Zapatero ha precisado que "tuvo un trabajo absolutamente menor".

Sin embargo, el senador del PP ha añadido que "en la página web aparecía la primera Huawei, con grandes alardes publicitarios, ya que trabajó para ella". "Le pregunto si usted tuvo algo que ver", ha cuestionado Maillo, encontrando una negativa por parte de Zapatero.

El expresidente del Gobierno sí que ha reconocido que se reunió con el empresario Miguel Duch para hablar de Huawei, aunque ha evitado explicar más alegando que no es objeto de la comisión de investigación.

"Esta empresa fue adjudicataria de ese contrato de las escuchas telefónicas de todos los españoles. Y tanto la Unión Europea como Estados Unidos la considera una empresa peligrosa desde el punto de vista de la seguridad", ha señalado Maillo.