Zapatero niega el "chivatazo" al dueño una empresa vinculada a Plus Ultra de la que era consultor: "Un burdo montaje"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha tachado de "burdo montaje" la información que apunta que, días antes de su detención, dio un "chivatazo" a Julio Martínez Martínez, el socio mayoritario de Análisis Relevante, la empresa investigada en el 'caso Plus Ultra' para la que él mismo trabajó, y ha lamentado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diera por cierta esa noticia.
Durante su comparecencia ante la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo' y a preguntas de la diputada de UPN, María Mar Caballero, Zapatero ha querido dejar claro que el 8 de diciembre, tres días antes de la detención de Julio Martínez Martínez, estuvo corriendo con él "en la zona de siempre".
"Y tres días después de su detención se produjo una información absolutamente perversa, falsa, indignante, vergonzosa", ha denunciado Zapatero, para cargar contra el hecho de que Feijóo diera "casi por buena" la noticia de que había alertado a Julio Martínez Martínez de su detención hasta el punto en que, tras su publicación, solicitó su propia comparecencia en el Senado.
NIEGA HABER MONTADO UNA TRAMA CON JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Zapatero ha insistido en que es "totalmente falso" ese extremo. "Corrimos ese día, como todos los días, y Julio Martínez Martínez no me dio ningún papel, ni he tenido en mi vida un móvil prepago... Lo último es que iba en mocasines", ha ironizado, detallando hasta la marca de su zapatillas de deporte y los kilómetros que corrieron.
Por tanto, ha resumido que esa información fue "un burdo montaje" para dar la sensación de que Julio Martínez Martínez y él mismo estaban "tramando algo", y lo peor, a su juicio, es que ha habido responsables políticos que han dado por buena esa "hipótesis" del "chivatazo". "Y estoy aquí por esa enorme falsedad", se ha quejado.
Es más, ha avisado de que "quien dé por bueno eso y lo asuma como simple insinuación, estará acusando a policías, fiscales y jueces de haber dado alguna información del proceso de investigación que acabó con una detención", ha alertado, para añadir que "la democracia tiene unas reglas".