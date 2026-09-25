Zapatero propondrá un perito para valorar sus joyas si el juez mantiene la tasación impugnada

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Plus Ultra' - CESAR VALLEJO RODRIGUEZ - Archivo

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado su intención de proponer un nuevo perito para realizar la segunda tasación de las joyas intervenidas por la Policía en su despacho, en caso de que el juez confirme la práctica de esta diligencia.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Zapatero, Víctor Moreno, recurre la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de encargar una segunda tasación de las joyas del expresidente a la joyería Yanes, un día después de solicitar la recusación esa compañía por una supuesta "falta de imparcialidad" y por tener "un interés indirecto en el proceso".

Todo ello se enmarca en la investigación judicial del 'caso Plus Ultra', en la que el magistrado José Luis Calama sitúa al expresidente Zapatero como líder de una presunta trama de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus.

En el marco de esta causa, el magistrado también imputó a Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando tras el hallazgo por la Policía Nacional de joyas en el despacho del expresidente, que arrojaron un valor de 1,3 millones de euros en una primera tasación elaborada por la joyería Ansorena.

Esta misma semana, la defensa del exlíder socialista envió un escrito al juez indicando que el origen de las joyas de más valor incautadas se corresponde con un regalo de la Casa Real de Arabia Saudí en 2007.

NO JUSTIFICA "LA NECESIDAD Y UTILIDAD" DE LA SEGUNDA TASACIÓN

Ahora, en el recurso, el abogado de Zapatero ve "falta de motivación" en el auto en el que Calama encomendó a Yanes una segunda tasación, argumentando que no justifica "la necesidad y utilidad" de esa diligencia.

"En este contexto, no acaba de comprenderse qué utilidad persigue o a qué concreta finalidad responde el encargo de un dictamen pericial que contenga, en los sustancial, el mismo objeto de modo que parece solaparse con el realizado", aduce. Para Moreno, la resolución judicial no explica "las razones por las que se designa" a Yanes para la nueva tasación.

Asimismo, el letrado recoge los argumentos vertidos en el escrito de recusación de Yanes, en el que alertó sobre la "falta de imparcialidad objetiva" de esa joyería "para la emisión del informe" a raíz de unas declaraciones en prensa del director general del establecimiento, que afirmó que entre las joyas había piezas de un "valor aparentemente incalculable".

"Es indiferente que para la manifestación de esa opinión no haya realizado un examen directo de las joyas o que no se haya formalizado un dictamen sobre el particular, pues es claro que la opinión públicamente manifestada condiciona las conclusiones que la joyería Yanes pueda alcanzar al efecto", asegura.

Por este motivo, Zapatero pide que "se designe a otro perito distinto a joyería Yanes" y explica que "si se acuerda mantener la diligencia", traslada su voluntad de "proponer un perito para que pueda concurrir al reconocimiento y a la emisión del correspondiente dictamen junto con el judicialmente designado".