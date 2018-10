Zarrías insta a Arenas a pronunciarse sobre palabras del alcalde de Alhaurin responsabilizando al PSOE de su detención

Actualizado 26/01/2007 13:58:11 CET

Considera "extraño y algo más que extraño" que el presidente del PP-A "aún no haya dicho que no comparte las palabras del alcalde"

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, consideró "extraño y algo más que extraño" que el presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, "aún no haya dicho que no comparte las palabras del alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP)", en las que responsabilizaba al PSOE de su detención por los delitos de prevaricación y cohecho. Por ello, le pidió de nuevo públicamente que "haga rectificar y diga si está o no de acuerdo" con esas declaraciones, que, a su juicio, son propias de "alguien que no entiende el Estado de Derecho en nuestro país".

Zarrías manifestó que estas palabras "claramente ponen en solfa el funcionamiento del Estado de Derecho, la separación de poderes y lo que es la decisión de un juez y de un fiscal, que están legitimados para llevarla a cabo".

Afirmó, al respecto, que, "desde el punto de vista político, es absolutamente deplorable que un dirigente como Javier Arenas, el máximo responsable del PP en Andalucía, no haya llamado al orden a un alcalde, no ya por lo que haya podido hacer presuntamente, sino por la descalificación global de lo que significa el Estado de Derecho y el funcionamiento democrático de nuestro país".

Más aún, el consejero subrayó que "las palabras del alcalde de Alhaurín el Grande dan directamente en la línea de flotación de lo que es el Estado de Derecho de nuestro país y eso no se puede consentir" y tampoco, reiteró, que "Javier Arenas aún no haya abierto la boca".

DEJAR TRABAJAR A LOS JUECES

En opinión de Zarrías, "hay que ser exquisitos como demócratas a la hora de dejar trabajar a los jueces y los fiscales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y sea lo que sea lo que al final suceda, no se puede, bajo ningún concepto, poner en cuestión decisiones judiciales, que te pueden no gustar, pero que jueces y fiscales están legitimados para hacerlas".

"Los jueces dictaminarán lo que estimen oportuno y adoptarán las decisiones que, en su criterio y de acuerdo con las leyes, sean las pertinentes", indicó el titular andaluz de Presidencia, quien hoy asistió en Málaga a una asamblea provincial de delegados de UGT para abordar 'Las Relaciones Laborales y Derechos Sociales en el nuevo Estatuto de Autonomía'.

Preguntado por el hecho de que la Policía Nacional encontrara unos 60.000 euros en metálico en la casa de Martín Serón y otros 7.000 euros en su despacho del Ayuntamiento durante los registros efectuados la semana pasada, Zarrías señaló que "no es algo que un responsable político pueda juzgar, para eso están los jueces".

"No entraré en valorar si tenía 70, 40 ó 10.000 euros en billetes de 500, eso lo tiene que hacer el juez, lo que sí quiero es dejar bien claro que hasta ahora Javier Arenas no ha descalificado las palabras que el alcalde ha venido manifestando desde que se produjo su detención", aseveró, porque, como añadió, "ponen en cuestión el funcionamiento de nuestro país, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la tarea de los jueces y los fiscales".