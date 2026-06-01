La 31ª edición de Kultur recorrerá 42 localidades entre el 19 de junio y el 20 de septiembre

A consejera presenta la nueva edición del programa Kultur. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha presentado este lunes en el auditorio Baluarte la 31ª edición del programa Kultur, que este año contará con conciertos en 42 localidades navarras y una exposición en el Palacio de Bertiz a cargo de Myriam Cameros Sierra.

Impulsada por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, y realizada en colaboración con las entidades locales, esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer "una programación artística de calidad repartida por todo el territorio foral, así como destacar el valor del patrimonio histórico, artístico y natural de Navarra".

Entre el 19 de junio y el 20 de septiembre, como en anteriores ediciones, cada fin de semana del periodo estival se celebrarán conciertos y actuaciones en diferentes localidades de la Comunidad. Así, el programa arrancará el viernes 19 de este mismo mes, y solo habrá dos fechas en todo el verano sin actividad: el viernes 17 de julio y el sábado 12 de septiembre.

Durante la presentación, la consejera Esnaola ha destacado Kultur como "una de las citas culturales más esperadas en los pueblos de la Comunidad", y ha valorado las "más de tres décadas de compromiso inquebrantable del Gobierno de Navarra con la descentralización de la cultura, garantizando una oferta de altísima calidad en todo el territorio foral".

En este sentido, ha considerado que la propuesta, más allá de ser "solo un programa vacacional", es una "herramienta de cohesión social y territorial, que dinamiza y pone en valor el patrimonio histórico, artístico y natural de Navarra".

Ha querido incidir asimismo Esnaola que, como novedad en esta edición, se abre el mapa de Kultur a municipios de tamaño muy reducido, que se incorporan como sedes. Ha mencionado así entidades como Oroz-Betelu, Aberin / Muniáin, Abaurrea Alta, Abárzuza, Pueyo, Garde, Barbarin, Javier u Olagüe, lo que, en opinión de la consejera, "demuestra que no importa el tamaño de una localidad ni el número de sus habitantes", en tanto "que el acceso a la cultura en Navarra es un derecho de todos y para todos".

Esnaola ha incidido también en el acto de presentación en la "apuesta indiscutible" de Kultur por el "kilómetro cero y el talento local", y ha subrayado en este sentido que "la inmensa mayoría de las propuestas pertenecen a compañías y agrupaciones navarras, seleccionadas mediante una convocatoria pública orientada a dar visibilidad a nuevos lenguajes y proyectos emergentes, sin descuidar a las figuras consolidadas". Ha querido remarcar también el "firme compromiso de este festival con la igualdad", que consolida "una presencia femenina mayoritaria o igualitaria en al menos 13 de las formaciones programadas".

El año pasado, asistieron a las propuestas ofrecidas en el marco de Kultur 15.010 personas. De ellas, 6.174 correspondieron a actividades escénicas y musicales, mientras que 8.836 visitaron la exposición organizada en el Palacio de Bertiz.

PROGRAMACIÓN DE KULTUR 2026

La programación de la edición número 31 de Kultur incluye once conciertos de música popular actual, cinco conciertos de jazz, cuatro conciertos de música de autor, dos conciertos de música electrónica, ocho conciertos de folklore contemporáneo, cuatro conciertos de música tradicional, dos de flamenco y dos de rock. Por su parte, en artes escénicas hay dos espectáculos de danza contemporánea, dos de teatro de calle o teatro circo y uno de danza tradicional.

La selección de las propuestas se ha realizado mediante una convocatoria pública gestionada por la Navarra Music Comission, que ha atendido a criterios diversos, como las preferencias marcadas por las localidades, los espacios en los que van a tener lugar las actuaciones o la visibilidad de nuevas propuestas, manteniendo siempre un alto nivel de calidad.

El programa arrancará el viernes, 19 de junio, con dos conciertos: 'Nara', de Sara Zozaya en Tafalla, y la propuesta de jazz 'El legado de Frank Sinatra en la música de Claude Bolling', de Crossover Ensemble, en Fitero. La oferta de junio la completan el concierto de Hot Mess en Marcilla (20 de junio), la actuación de Zirika Zirkus en Oroz-Betelu (21 de junio), el concierto de Los Flamingos en San Adrián (26 de junio), la actuación de Circus Band en Lerín (27 de junio) y la propuesta de Estela Julia en Murillo el Fruto (domingo 28 de junio).

El primer fin de semana de julio, Bera acogerá un concierto de música electrónica a cargo de Apotheke (viernes 3), Anavi actuará en el frontón viejo de Aberin / Munian (sábado 4) y Harribitxi actuará en Viana el domingo 5. Por su parte, el segundo fin de semana del mes contará con el concierto de Maskak (viernes 10, Abarruea Alta), David Yanguas (sábado 11, Cascante) y los Txistularis de Tudela (domingo 12, Abárzuza). Gari & Maldanbera y Bruno Jiménez actuarán por su parte el sábado 18 en Zugarramurdi y el domingo 19 en Estella-Lizarra, respectivamente, y Virenque (Extarri Aranatz, viernes 24), Diabulus in Musica (Ujué / Uxue, sábado 25), Korrontzi (Aoiz / Agoitz, domingo 26) y Aché Pa'ti (Lekunberri, viernes 31) cerrarán las actuaciones de este mes.

Durante los primeros días de agosto está previsto el concierto de MDR Madurga en Pueyo (sábado 1), la actuación de danza de la compañía Erain en Elizondo (domingo 2), y los conciertos de Me Silent Quartet en Lumbier (viernes 7), Gussy en Allo (sábado 8) y Qabalum en Garde (domingo 9). La oferta del mes continuará el viernes 14 en Corella con Vanesa Muela, el sábado 15 en Barbarin con Xabier Arteida y el domingo 16 con Altxorrak en Javier. Las actuaciones de los últimos fines de semana del mes correrán a cargo de Jaian Jai (Sangüesa / Zangoza, viernes 21), Baobabs Will Destroy Your Planet (Isaba / Izaba, sábado 22), Maite Iriarte (Larraga, domingo 23), Jesús Carbonell (Lodosa, viernes 28), Luis Sánchez (Mélida, sábado 29) y Divertimento Folk (Ezcaroz, domingo 30).

El último mes de Kultur se ofrecerá en Altsasu / Alsasua un concierto de Hogei Berriro (viernes, 4 de septiembre), otro de Gandeia en Olagüe (sábado 5) y otro de Kaleidoskope con Javier Colina y Eva Fernández en Tudela (domingo 6). La programación del segundo fin de semana del mes continuará el viernes 11 en Arguedas, con un concierto de Maximiliano Calvo, y concluirá el domingo 13 con una doble propuesta: una actuación de Txori Zuri Dantza Taldea en Leitza y un concierto de Mon Day en Ribaforada. Las últimas actuaciones del programa Kultur 2026 se realizarán el viernes 18 en Artajona, con Alfredo Piedrafita; el sábado 19 en Donamaria, con Hondora; y el domingo 20 de septiembre en Orreaga / Roncesvalles, con Gwenhwyfar.

EXPOSICIÓN 'DIBUJOS MEDICINA / SENDAGAIAK' EN BERTIZ

Además de las actuaciones, Kultur cuenta con una exposición de artes plásticas, que este año protagonizará Myriam Cameros Sierra con 'Dibujos medicina / Sendagaiak'. En esta propuesta, que se podrá visitar en el Palacio de Bertiz los meses de julio y agosto, la autora despliega un recorrido visual a través de dibujos sobre papel, bordados y pequeñas piezas escultóricas, que representan cuerpos que mutan y se mezclan con lo vegetal y lo animal, ha informado el Gobierno foral.

En el marco de la exposición, se ofrece también una visita guiada con dibujo en directo, el jueves 16 de julio, así como una sesión de dibujo colectivo destinada a personas adultas, que se llevará a cabo el miércoles 29 de julio bajo el título de 'Akelarre ilustrado'. También se ofrecerá un taller para niños de entre 6 a 12 años de edad sobre 'Creación de personajes fantásticos', el domingo 16 de agosto.