La 32 Muestra de Cine Español de Tudela, del 2 al 6 de febrero

La nueva edición de la Muestra de Cine Español de Tudela se celebrará del 2 al 6 de febrero en el cine Moncayo de la capital ribera. Se proyectarán seis películas y se rendirá homenaje al director Manuel Gómez Pereira y a los guionistas Yolanda García Serrano y Joaquín Oristrell.

En el acto de presentación de la Muestra, este jueves, han participado la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tudela, Reyes Carmona, el director de la Muestra, Luis Alegre, y José Romano como representante de cineclub Muskaria, organizadores, junto a Tudela-Cultura, de este programa cultural.

Tal y como ha señalado Reyes Carmona, "la Muestra tiene como finalidad acercar el cine español al público, favorecer el conocimiento de nuestra producción audiovisual y reconocer el trabajo de los profesionales del sector, así como fomentar la formación de públicos y el pensamiento crítico, especialmente entre los más jóvenes". "Apostar por el cine español es apostar por nuestra identidad cultural y por una industria que genera empleo, talento y proyección exterior. Desde Tudela-Cultura reafirmamos así nuestro compromiso con la cultura como servicio público, accesible a todos y motor de pensamiento crítico y desarrollo creativo", ha dicho.

Las películas que se proyectarán en el Cine Moncayo durante la Muestra de cine español son las siguientes: lunes 2 febrero 'Wolfgang (extraordinario)', de Javier Ruiz Caldera; martes 3 'La cena', de Manuel Gómez Pereira; miércoles 4, 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; jueves 5, 'Rondallas', de Daniel Sánchez Arévalo; y viernes 6, 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa. Cada película cuenta con dos pases, a las 17 y a las 19.45 horas. Las personas invitadas ofrecen un coloquio previo a la proyección de la película en la sesión de las 19.45 horas.

José Romano, representante de cineclub Muskaria, ha comentado que, aparte de ver películas importantes y premiadas, el principal objetivo de la Muestra es "ofrecer un espacio en el que las personas invitadas puedan compartir y dialogar con el público sobre sus vivencias, problemas, ilusiones y sueños".

Reyes Carmona y José Romano han querido reconocer y agradecer el "gran trabajo" que realiza el director de la Muestra de cine, Luis Alegre. Romano ha señalado que "contar con él desde el principio es lo mejor que hemos podido hacer en nuestra vida". "Sin él no hubiera sido posible contar con personas invitadas de tanto nivel en nuestra ciudad", ha dicho.

Por su parte, Luis Alegre ha indicado que "este programa le ligó para siempre a esta ciudad" que le ha dado tantas alegrías de todo tipo. Ha añadido que se siente parte de esta ciudad, que es uno de sus lugares de referencia, donde, ha dicho, "aprende, disfruta y consolida afectos".

Alegre ha explicado que la Muestra mantiene el objetivo de "ofrecer una antología del cine español de la temporada". Ha apuntado, además, que 2025 ha sido un año "muy fructífero en buenas películas" y que las seis seleccionadas son películas muy diferentes, que reflejan diversas procedencias y ambientes, muchas de las cuales cuentan con muchas candidaturas a los premios Goya.

Este año se van a celebrar tres homenajes: a Manuel Gómez Pereira, director, y a los guionistas Yolanda García Serrano y Joaquín Oristrell. Según Alegre, "se trata de un homenaje a un trío que ha sido muy importante en los últimos 34 años en la historia del cine español, especialmente en la comedia".

Los tres homenajeados han marcado una época en la historia del cine con películas como 'Salsa rosa', '¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo?', 'Todos los hombres sois iguales', 'El amor perjudica seriamente la salud', 'Entre las piernas', 'Cosas que hacen que la vida valga la pena' o 'La cena'.

La concejal de cultura, Reyes Carmona, ha señalado que los precios de las entradas y abonos de la nueva edición se mantienen (22 euros abono y 5,5 euros entrada) y que se podrán adquirir a partir del 30 de enero online (cinemoncayo.es) y en la taquilla del Cine Moncayo en sus horarios de apertura.

SESIONES MATINALES CON ESTUDIANTES

Además de las cinco películas para el público general, los días 4 y 6 de febrero se realizarán dos sesiones matinales para estudiantes de Secundaria y Bachillerato de centros educativos de Tudela. El martes se proyectará solo para estudiantes la sexta película de la Muestra: 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe, y el viernes 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa. Tras la proyección del miércoles, el alumnado asistente tendrá la oportunidad de disfrutar de un coloquio con el director Guillermo Galoe y el viernes harán lo propio con los intérpretes Blanca Soroa, Miguel Garcés y Nagore Aranburu.