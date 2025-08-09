Hasta 34 provincias tendrán este sábado aviso por calor, tormentas y lluvia

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34 provincias estarán con avisos este sábado por altas temperaturas, tormenta y lluvias, con Gran Canaria en riesgo rojo (extremo) y 17 provincias en riesgo naranja (importante). Las temperaturas máximas serán de 40ºC, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La isla de Gran Canaria estará en riesgo rojo por altas temperaturas, con máximas de 40ºC. Asimismo, las provincias que estarán en nivel naranja por calor son Córdoba, Jaén, Huesca, Zaragoza, Ávila, Valladolid, Zamora, Ciudad Real, Toledo, Lleida, Badajoz, Cáceres, Ourense, Pontevedra, Madrid, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Las temperaturas máximas de 40ºC se darán en Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén.

El resto de avisos por altas temperaturas para este sábado se darán en La Rioja, Álava, Navarra, Lugo, Tarragona, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Granada y Sevilla.

Por su parte, las provincias con avisos por tormentas son Huesca, Cuenca y Lleida. Asimismo, Lleida y Huesca también tienen avisos activos para este sábado por precipitaciones.

La AEMET prevé para este sábado que se mantenga un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, intervalos de nubes altas en el este peninsular y Baleares y nubosidad baja matinal en áreas del noroeste, Estrecho y Melilla y se esperan probables brumas y bancos de niebla matinales.

Por la tarde se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular, excepto en el tercio suroeste, que dejará tormentas y chubascos en el Pirineo, sistema Ibérico y zonas aledañas, con probabilidad de ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

Por otra parte, en menor medida las tormentas también podrían afectar a otros entornos de montaña del norte y este peninsular. También se prevé calima en Canarias.

En cuanto a las temperaturas máximas, descenderán en el Cantábrico, alto Ebro y norte de Galicia y de Baleares, con ascensos en el oeste de Andalucía, de Extremadura y de Galicia, así como en Canarias, donde se esperan notables en las islas más orientales. Se esperan Pocos cambios en el resto.

Las temperaturas se mantendrán por encima de 35ºC en la mayor parte de la Península y de Canarias, así como en puntos de Baleares y se alcanzarán los 40ºC en valles de la mitad sur de la vertiente atlántica, en zonas de las islas Canarias orientales y también en puntos del Ebro, sur de Galicia o meseta Norte.

Con respecto a las temperaturas mínimas, la AEMET prevé un ascenso de ligero a moderado en la mitad norte peninsular, con pocos cambios en el resto. Se mantendrán por encima de 20ºC en la mayor parte del país, excepto en el extremo norte peninsular y montañas y pueden superarse localmente los 25ºC en el Mediterráneo, depresiones del suroeste y en especial en Canarias.

Por último, soplará moderado el alisio en Canarias, el levante en el Estrecho y los vientos del nordeste en los litorales del sureste y noroeste peninsular, con probables intervalos de fuerte en los de Galicia. En cuanto al resto, se esperan vientos flojos, con predominio de la componente este en Baleares y mitad oriental peninsular, la norte en el centro norte y noroeste y la sur en el resto.