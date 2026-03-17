El 3,48% del personal de la Administración foral y el 4,18% del SNS ha secundado la jornada de huelga general

Manifestación de ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde en Pamplona durante la jornada de huelga general por un salario mínimo propio. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 3,48% del personal de la Administración foral y el 4,18% del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha secundado este martes la huelga general convocada en Navarra por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde para reclamar un salario mínimo propio, según los datos provisionales correspondientes al turno de mañana, aportados por la Dirección General de Función Pública.

De los 18.505 que conforman el personal empleado no sanitario del Gobierno de Navarra, 2.137 (el 11,55%) debían atender los servicios mínimos. De los 16.368 restantes, han apoyado la convocatoria de huelga 569 personas (el 3,48%).

Respecto al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 6.974 empleados estaban convocados a los paros en el turno de la noche pasada y esta mañana, a los que se han sumado 142 personas (el 4,18%). Los servicios mínimos establecidos alcanzaban las 3.579 personas. Cabe recordar que el Sindicato Médico de Navarra convocó una huelga durante esta semana, del 16 al 20 de marzo, ambos días incluidos.