La 41ª edición de los Encuentros de Arte Joven distingue a los diez proyectos más destacados

Acto de entrega de reconocimientos de los Encuentros de Arte Joven 2025 con la presencia de la vicepresidenta y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, y el director gerente del Instituto de Juventud, Txema Burgaleta. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Encuentros de Arte Joven 2025, organizados por el Instituto Navarro de la Juventud, han reconocido a los diez proyectos originales más destacados de su 41ª edición, todos ellos elaborados por artistas jóvenes de Navarra de entre 14 y 30 años. En total se han presentado 30 proyectos con más de 60 participantes.

El Festival que concluye anualmente el programa ha albergado en esta ocasión la muestra de dos exposiciones -una dedicada al diseño, con la participación de seis artistas y otra centrada en las artes plásticas y audiovisuales, también con seis creadores y creadoras-. Además de una programación escénica y musical compuesta por seis conciertos, seis piezas escénicas y un coloquio literario.

El reconocimiento a los proyectos destacados ha dado comienzo con la enhorabuena a las personas galardonadas por parte de la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, acompañada del director gerente del Instituto Navarro de Juventud, Txema Burgaleta. Oskia Ugarte, directora del Centro de Arte Contemporáneo Huarte, también ha participado en el acto.

En artes plásticas y audiovisuales ha sido reconocida María Hidalgo Nieto, por su proyecto 'El azul de la distancia' por "plasmar en una evocativa instalación su estudio profundo sobre las imágenes cotidianas que heredamos y generamos", y Marcos Fermín Navarro Sayas por 'En una noche oscura' por su capacidad para "reflejar la poesía de San Juan de la Cruz con maestría, en acuarelas oníricas, sugerentes y salvajemente bellas", explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

En diseño, Lucía Andonegui por 'Cañas y Barro'. Este premio se ha dado por "la madurez de la propuesta y su gran solidez. Se reconoce el diseño bien pensado y su desarrollo con rigor y precisión". También ha sido reconocida Yuangi Zabal con 'Monopoly-ko Jaiak', destacando "las ganas y el interés puestos en todo el desarrollo". Se ha valorado "el enfoque original, que rompe esquemas, y el punto lúdico que le da frescura. Se ha valorado un trabajo lleno de creatividad y energía".

En literatura, Iker Garate Martínez con 'Cuno, centinela del cubo. La maldición del rey Valerius' por tratarse de un cómic juvenil que aborda el género de aventuras "desde una voz narrativa ágil y humorística, gran imaginación y coherencia visual". Además, se ha reconocido a Salomea Slobodian por 'Tanta noche adentro' por "la calidad literaria y capacidad sugestiva de los poemas, y por su compromiso e implicación con la labor literaria".

En música, Hondora, por "su perseverancia en la búsqueda de la fórmula perfecta y su frescura sobre el escenario, sus composiciones tan elaboradas y la facilidad para conectar en el público" y Apotheke 90 por "sus canciones redondas, letras contundentes y un directo arrollador con un sonido impecable y muy personal".

Finalmente, en la categoría de artes escénicas, Grupo de teatro Berriztu por "su valentía, su capacidad de emocionar y su implicación" en el proceso en la representación de la obra 'Yo no soy a ser tu putita' del autor Íñigo Ávila García; un proyecto que "muestra el valor del arte como herramienta de transformación social"; y Landa bila por "su innovación en la fusión del clown y las euskal dantzak, y su capacidad de sorprender". El proyecto ha sido destacado con el objetivo de "dar un impulso para el desarrollo de esta pieza, que se espera poder ver en todos los escenarios de Euskal Herria".

El jurado de estos Encuentros de Arte Joven 2025 ha estado compuesto por María Arcos y Miren Tirapu en la modalidad de artes escénicas; Andrea Ganuza y Ione Atenea Lameiro han participado del de artes plásticas y audiovisuales. La modalidad de diseño ha estado a cargo de Maider Aldasoro y Franziska de Javier Morón e Iban Ainciburu. En Literatura, por su parte, ha contado con Julen Azkona y Uxue Razquin. Música, finalmente, ha estado acompañada por Iñigo Sola "Sable" y Olaia Bloom.

Los proyectos reconocidos serán beneficiados con una dotación económica adicional de 1.000 euros, sobre los 1.000 euros recibidos por participar en esta edición.

En el acto de clausura del festival, que ha tenido lugar en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, la vicepresidenta Alfaro ha celebrado "el talento, la creatividad y la energía de la juventud de Navarra". "Cada año", ha añadido, "me impresiona comprobar la fuerza y la originalidad que nos aportáis, vuestra mirada fresca y comprometida que es, sin duda, una de las mayores riquezas de nuestra comunidad".

Alfaro ha asegurado que desde el Gobierno de Navarra "seguiremos trabajando para que contéis con recursos, acompañamiento y espacios donde vuestros proyectos puedan desarrollarse, crecer y ser reconocidos. Porque creemos en vosotras, en vuestra capacidad de imaginar, de crear y de construir sociedades más justas, más inclusivas y más abiertas"

41 ENCUENTROS, MILES DE ARTISTAS

Más de un centenar de proyectos, 115 concretamente, han querido formar parte este año de la estela que Encuentros viene dejando desde hace 41 años. Nacidos como resultado del impacto social y cultural que los Encuentros de Pamplona generaron en 1972, ya son cinco mil las personas que han ido tejiendo un espacio clave para la creación y el tejido artístico joven dentro de la Comunidad Foral.

Los Encuentros de Arte Joven, el programa más longevo del Instituto Navarro de la Juventud, crean cada año un espacio en el que jóvenes artistas pueden "compartir, explorar y dialogar sobre sus prácticas y procesos creativos". Esta iniciativa "no sólo visibiliza el talento local emergente, sino que también fomenta el intercambio entre diversas disciplinas y lenguajes artísticos, impulsando la creatividad y la colaboración". "Al romper los límites entre géneros y disciplinas, se generan proyectos transformadores que enriquecen el panorama artístico cultural y subvierten la forma tradicional de entender el arte", destacan desde el Gobierno de Navarra.

La experiencia de participar en el programa incluye el disfrute de diversos talleres multidisciplinares, que este año han sido seis. Asimismo, a comienzos de septiembre los artistas participantes se reunieron en Pamplona durante un fin de semana, un espacio concebido como "una oportunidad para el intercambio, el aprendizaje y la presentación de sus trabajos donde pudieron recibir varios talleres". Además, y de forma transversal, quienes anualmente integran los jurados de cada modalidad, proveen de tutorizaciones y seguimiento a cada uno de los trabajos de manera previa a su presentación en el Festival, con el fin de lograr un desarrollo de los mismos durante el paso por el programa.