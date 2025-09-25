El 58% de mujeres con endometriosis logra un embarazo tras una cirugía restaurativa

El equipo multidisciplinar de la Unidad de Fertilidad de la Clínica Universidad de Navarra que asiste al 21º Congreso de Medicina Reproductiva Restaurativa en Zagreb. - CUN

Así lo recoge un estudio de la Unidad de Fertilidad de Clínica Universidad de Navarra

Un 58% de las pacientes con endometriosis han conseguido un embarazo tras someterse a cirugía restaurativa, según un estudio de la Unidad de Fertilidad de la Clínica Universidad de Navarra presentado en el 21º Congreso de Medicina Reproductiva que se celebra en Zagreb (Croacia). Los datos de la investigación destacan que la mayoría de las gestaciones se iniciaron alrededor de los 10 primeros meses después de la intervención.

La endometriosis afecta a un 10% de las mujeres en edad reproductiva, cifra que en España se eleva hasta el 15%. Este trastorno inflamatorio crónico está vinculado a la infertilidad en más de un 30% de los casos. "Es importante conocer la causa de la infertilidad para poder optimizar el tratamiento y adecuarlo a cada situación. En este caso, hemos analizado cómo la escisión laparoscópica, una técnica quirúrgica restaurativa, permite solventar esta patología recuperando la anatomía pélvica y la función reproductiva con unos índices de embarazo muy positivos", explica el doctor Luis Chiva, director de la Unidad de Fertilidad de la Clínica Universidad de Navarra.

El estudio, que ha incluido a 85 mujeres sometidas a esta intervención, ha confirmado el papel decisivo de la edad en las posibilidades de concebir. En concreto, refleja que la edad de la madre ha sido un factor determinante para el embarazo: en las menores de 35 años, la tasa es el 72%. "Estos hallazgos subrayan la necesidad de intervenir de forma temprana en mujeres jóvenes, mejorar el asesoramiento de las pacientes y sus parejas, aconsejarles con la experiencia clínica para optimizar el momento de la concepción y alinear la toma de decisiones para aumentar las probabilidades de éxito", añade el especialista.

UN ANTIBIÓTICO EXPERIMENTAL PARA LA ENDOMETRITIS

Además de este trabajo, la Clínica ha compartido con otros especialistas participantes en este foro profesional otros dos estudios centrados en mejorar el diagnóstico y tratamiento de las pacientes con problemas de fertilidad.

Uno de ellos aborda la endometritis crónica, una patología inflamatoria causada por gérmenes patógenos que dificulta la implantación del embrión y puede provocar pérdidas gestacionales tempranas. La doctora Isabel Brotóns, especialista del departamento de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra, ha presentado los primeros resultados de un estudio que analiza la eficacia de un antibiótico intrauterino frente a esta enfermedad. "Junto al Servicio de Farmacia, hemos conseguido desarrollarlo y lo ofrecemos a las pacientes en el marco de este estudio. Aunque seguimos recogiendo datos, los resultados están siendo muy positivos", señala.

LA GENÉTICA, CLAVE EN EL ESTUDIO DE LA INFERTILIDAD

Como se ha resaltado durante el congreso, la búsqueda de la causa de la infertilidad es fundamental para conseguir un embarazo. Entre ellas, la genética juega un papel protagonista, especialmente entre hombres donde su origen supera el 20% de los casos.

"Las causas genéticas pueden ser muy variadas, tanto de infertilidad masculina como femenina, y tienen que ver con el desarrollo sexual, con procesos endocrinos y con aquellos relacionados con la producción, liberación o funcionamiento de los gametos. Estudiar a cada pareja de forma individual y multidisciplinar, con sus antecedentes familiares, nos permite ofrecer un diagnóstico, asesoramiento, pronóstico y tratamiento personalizado", reconoce durante su ponencia la doctora Teresa Perucho, especialista de la Unidad de Medicina Genómica de la Clínica Universidad de Navarra.