El 72,5% de los consumidores navarros realiza en 2025 algún gasto extra en Navidad, frente al 76,6% del año pasado

PAMPLONA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 72,5% de los consumidores navarros realiza en el año 2025 algún gasto extraordinario en Navidad, lo que supone un porcentaje ligeramente inferior al del año pasado (76,6%), según la Encuesta de Coyuntura Económica del Consumidor, realizada por el Instituto de Estadística de Navarra.

En función del tipo de compra navideña, el 76,4% de los consumidores que realiza algún gasto extraordinario adquiere productos de alimentación, seguido de juguetes y regalos 75,3% y lotería, el 73,7%. Productos de electrónica personal, productos de electrónica para el hogar y viajes presentan porcentajes mucho más reducidos.

El 45,3% de los encuestados ha adelantado la compra de productos relacionados con la Navidad. En 2025 la causas principales de este comportamiento ha sido evitar incremento de precios (45,5%) y aprovechar promociones y descuentos (22,8%). En 2024 éstos porcentajes fueron 25,2% y 36% respectivamente.

NIVEL DE GASTO EN NAVIDAD

Comparando con el nivel de gasto de las Navidades pasadas, el 16,6% de la población navarra que realizará compras navideñas cree que gastará menos en 2025 (15,3% en 2024), el 39,2% piensa que gastará la misma cantidad de dinero (53% en 2024), mientras que el 44,2% afirma que gastará más (31,7% en 2024).

Quienes opinan que gastarán más dinero que en 2024 exponen como motivos principales el incremento de precios (el 74,9%) frente al 70,5% mostrado en 2024.

El 55,1% de los consumidores que declaran que gastarán menos dinero que en 2024 en compras navideñas lo justifican porque tienen que hacer menos compras (25,1%) y el 44,9% por el empeoramiento en su situación económica.

El 58% de las personas que realizan compras navideñas considera que su economía personal soportará sin dificultad dichos gastos, 4,2 puntos porcentuales menos que el año anterior.

Respecto a la cuesta de enero, el 61,9% considera que la superará igual que en años anteriores, el 35,3% cree que será más difícil (28,9% en 2024) y el 2,8% más fácil de superar.