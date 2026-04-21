Entre un 90% y un 95% del alumnado de los segundos cursos de la nueva FP Dual ha realizado ya formación en empresas

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 95% del total de alumnado de los segundos cursos de los grados Medios de FP de la red de centros integrados de Navarra ha realizado ya su estancia formativa en empresas, la está realizando en estos momentos o tiene fecha de ingreso en la empresa con alta en la Seguridad Social. Un alto porcentaje que es del 92% en los segundos cursos de grados Superiores y del 90% en la FP Básica.

Según los datos recopilados por el Departamento de Educación del Gobierno foral, dados a conocer este martes por el consejero Carlos Gimeno en un video difundido a través de redes sociales, la plataforma EDUCA confirma que a día 10 de abril, el 72% de la totalidad del alumnado de FP ya ha podido formarse en las empresas a través de la planificación de las estancias formativas que ha traído el despliegue de la nueva FP Dual. Un total de 6.034 estudiantes.

En los segundos cursos de cada ciclo, que son los cursos esenciales en los que el alumnado realiza la mayor parte del horario reservado para su formación en estancias formativas en empresas, un 95% del alumnado ya ha realizado a comienzos de abril esas estancias. Un total de 1.436 alumnos. En los segundos cursos de Grados Superiores el porcentaje de estancias alcanzaba el 10 de abril el 92% (1.651 estudiantes) y era del 90% en los Grados Básicos (281).

Según el Gobierno, se trata de porcentajes de estancias formativas muy superiores a las registradas hasta ahora en el sistema formativo de la FP navarra, que en el curso 24/25 fueron, por ejemplo, del 81% en los segundos cursos de Grado Medio, del 65% en el caso de segundos cursos de grados básicos en ese mismo año y del 64% en los grados superiores.

Estos datos oficiales relativos al despliegue de la nueva FP Dual seguirán aumentando en las semanas que aún quedan hasta la finalización del curso y se han recopilado descontando al alumnado repetidor que cursa aun la extinta Formación en Centros de Trabajo (FCT) normalmente en el primer cuatrimestre.

El consejero Carlos Gimeno ha destacado el "éxito" del despliegue de la nueva FP Dual en este curso 2025/2026, que se verá reforzado con nuevas medidas de apoyo a la tutorización de los grupos de FP Dual a partir del próximo curso: 330 horas más que se habilitarán para los tutores de la FP Dual, lo que permitirá que cada grupo, tanto de primeros cursos como de los segundos, tenga una hora lectiva de reducción horaria para reforzar la atención a las estancias formativas del alumnado en las empresas. Se trata de una cifra resultante del paquete de 300 horas anunciado el pasado febrero por Educación que se verá incrementado por el aumento en 30 grupos de la FP en 2026/2027.