Abaurrea pide "prudencia" ante el caso de San Jorge "hasta que se despejen los elementos básicos" de la investigación

PAMPLONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que desde Policía Municipal "se nos pide que seamos muy prudentes" en relación a la investigación sobre el fallecimiento de una mujer de 37 años tras precipitarse de un edificio ubicado en el barrio pamplonés de San Jorge y en la que hay un varón detenido por quebrantamiento de una orden de alejamiento.

En respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, Abaurrea ha apostado por mantener "la prudencia" hasta que "se despejen los elementos básicos de la investigación" y que "esperemos un poco".

Ha explicado Abaurrea que, sobre esta cuestión, en la Junta de Portavoces ordinaria de este lunes "se ha dado información hasta donde se puede". "Lo que se ha dicho es que hay una investigación abierta por parte de Policía Municipal", ha señalado, tras incidir en que "lo que se nos pide desde Policía Municipal es que seamos muy prudentes".

"Hemos conocido episodios anteriores donde algunos elementos dan aparentes resultados y luego las investigaciones iban a otros territorios. Entonces, lo que nos piden es prudencia", ha apuntado. Según Abaurrea, podría haber "algunas conclusiones en un periodo no tan largo como el caso anterior, pero, en todo caso, vamos a ver".