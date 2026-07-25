Abierta la convocatoria de la 26ª edición de los premios literarios Tomás Belzunegui

PAMPLONA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología (SNGG) ha abierto la convocatoria de la 26ª edición de los Premios Tomás Belzunegui, un certamen literario que tiene como objetivo promover una visión positiva, diversa y realista de las personas mayores y del proceso de envejecimiento.

El certamen mantiene sus dos modalidades habituales: relato corto, abierto a autores de hasta 64 años de cualquier nacionalidad y lugar de residencia, y relato senior, dirigido a personas de 65 años o más.

La convocatoria invita a presentar obras originales e inéditas que contribuyan a reflejar la diversidad de las experiencias vitales y el papel de las personas mayores en la sociedad. El objetivo es que la literatura ayude a superar los estereotipos y prejuicios relacionados con la edad y favorezca una visión del envejecimiento alejada de tópicos y basada en la participación, la diversidad y las capacidades de cada persona.

El plazo para presentar los originales permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026. Las obras deberán enviarse por correo electrónico a premiotb@sngg.es, de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. Las bases completas pueden consultarse en la página web de la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, www.sngg.es.