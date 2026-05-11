Abierto hasta el 21 de mayo el plazo de inscripción a los 32 títulos propios que ofrece la UPNA para el próximo curso

Estudiantes, en la UPNA - UPNA

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ofrece, para el próximo curso 2026-2027, un total de 32 títulos propios en diferentes áreas de conocimiento. El primer plazo de inscripción está abierto hasta el 21 de mayo y las personas interesadas pueden encontrar toda la información en el sitio web sobre formación permanente de la UPNA.

La oferta se enmarca en el modelo de formación permanente de la UPNA, basado en la colaboración con el entorno y en el diseño de programas junto a administraciones públicas, entidades sociales y empresas.

Las enseñanzas propias surgen" como respuesta a las necesidades de formación detectadas en la sociedad y el mercado laboral, con el objetivo de impulsar la especialización, la recualificación y la actualización de competencias a través de un diálogo constante con los distintos agentes económicos y sociales".

Para el curso 2026-2027, se ofrecen un millar de plazas en total. La mayoría de los títulos se ofrece en abierto para toda la sociedad y parte de la oferta está dirigida a personas no tituladas, lo que refuerza el carácter inclusivo de la formación permanente de la UPNA.

Otros están vinculados a estudios oficiales de grado, con el fin de que el alumnado pueda completar su formación con una especialización, y un tercer grupo se diseña junto con empresas y entidades para dar respuesta a necesidades específicas.

En este último caso, se trata de la formación 'In Company', que contempla tanto la impartición o adaptación de títulos propios ya existentes como el diseño de programas a medida de la entidad interesada.

Se ofrecen un total de cinco títulos de nueva implantación. Tres de ellos en el ámbito sanitario: Diploma de Experto en Terapia Acuática y Subacuática en Paciente con Diversidad Funcional Neurológica en Piscina; Diploma de Experto en Gestión de Personas y Proyectos en el Ámbito Sanitario; y Diploma de Experto en Prevención y Tratamiento de la Obesidad del Adulto.

Por otro lado, en el ámbito de las ingenierías se ofrece el Especialista Universitario en Sistemas Aéreos No Tripulados y Vehículos Autónomos y, en el ámbito de las humanidades, el Diploma de Experto en Planificación Lingüística para la Revitalización y Promoción Social del Euskera.

Con el fin de "facilitar el acceso a la formación, la oferta se caracteriza por su flexibilidad, con programas de corta duración, estructura modular y distintas modalidades de impartición -presencial, virtual o híbrida-, que permiten adaptarse a las circunstancias de cada persona".

En concreto, se ofertan varios títulos que pueden ser cursados independientemente dentro de itinerarios más amplios. Es el caso del Diploma de Extensión Universitaria en Prácticas Artísticas y los Diplomas de Experto en Género y Estudios culturales, por un lado; y en Estudios Culturales y Territorio y en Afectos y Conocimiento Situado, por otro, que forman parte de Máster de Formación Permanente en Prácticas Artísticas y Estudios culturales: cuerpo, afectos y del Diploma de Experto en Intervención Social con Familias, Infancia y Adolescencia, dentro del Máster Universitario en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos.

Asimismo, en el marco de las nuevas tendencias educativas, se ha creado dos títulos propios compuestos a partir de la llamada "apilabilidad" de las microcredenciales universitarias: Diploma de Experto en Justicia Restaurativa (Microcredenciales Universitarias en Elementos básicos de la Justicia Restaurativa, Técnicas de intervención y Dimensiones Complejas y Laboratorio avanzado de intervención restaurativa) y el Especialista Universitario en Patrimonio Antiguo y Medieval de Navarra (Microcredenciales Universitarias en Navarra, de la Prehistoria al Medievo; Interpretando el Patrimonio Material de Navarra, la arqueología; Interpretando el Patrimonio Documental de Navarra, documentos y archivos; e Interpretando el Patrimonio Artístico de Navarra, del románico al gótico).

NAVARRA, "DESTACADA EN FORMACIÓN CONTINUA"

Navarra se sitúa entre las comunidades con mayor seguimiento de la formación continua en España, según datos extraídos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, así como de la Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo (Labour Force Survey) de Eurostat.

En el curso 2024 2025, más de 2.800 personas realizaron formación permanente en la UPNA. En este contexto, la universidad "desempeña un papel activo en el desarrollo profesional continuo, en consonancia con el objetivo de la Unión Europea que pretende que, para el año 2030, al menos el 60% de la población adulta entre 25 y 64 años haya participado en alguna actividad formativa en los últimos 12 meses".