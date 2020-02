El abogado de Amaya cree que "no se ha probado nada" y que las acusaciones han hecho "un collage de incoherencias"

PAMPLONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El abogado del exjugador del Betis Antonio Amaya ha considerado que a lo largo del juicio por el caso Osasuna "no se ha aprobado absolutamente nada" sobre supuestos amaños y ha criticado que "lo que se ha hecho por las acusaciones" en el proceso judicial es "un collage de incoherencias jurídicas".

En sus conclusiones definitivas en el juicio, el letrado se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que "después de la prueba practicada no se haya retirado la acusación" de la Fiscalía y la Liga de Fútbol Profesional contra su representado, ya que, según ha expuesto "no se ha aprobado ningún delito de corrupción deportiva". Y ha afirmado que "las primas por ganar no pueden encuadrarse en el tipo penal".

"No se ha aprobado absolutamente nada. Lo que se ha hecho por las acusaciones es un collage de incoherencias jurídicas", ha sostenido el abogado, para quien las acusaciones han realizado "una exposición de teorías, especulaciones y sin una sola prueba de cargo sobre los supuestos amaños".

En su opinión, tanto el Ministerio Fiscal como la Liga de Fútbol Profesional "han dado una versión inexacta, particular, interesada de los hechos, adaptada a lo que ellos han redactado, como quien redacta una novela". "No concuerda con la prueba", ha aseverado el abogado, para quien en la vista "hemos visto surgir una especie de tripartito judicial, el Ministerio Público, la Liga y Vizcay".

Ha defendido el abogado que Antonio Amaya "no ha realizado ninguna conducta reprochable penalmente" y ha remarcado que todos los jugadores del Betis en la temporada 2013-2014 que han comparecido como testigos en el juicio "han dicho que no había nada de amaños".

Asimismo, el abogado del exfutbolista del Betis ha recordado que tanto el exdirectivo de Osasuna Jesús Peralta como el propio Antonio Amaya "han mantenido que en la reunión que se produjo en Madrid sólo se habló de prima o incentivo por ganar al Valladolid en la temporada 2013-2014". Y ha asegurado que en "esa reunión en el hotel sólo se habló de un incentivo, un bonus o una prima por ganar, nunca se habló de perder".

"Eso no lo ha dicho nadie, la única persona que ha hablado de amaño en todo el procedimiento es Vizcay (exgerente de Osasuna)", ha reiterado el abogado, para quien "no hay nada que avale nada sobre amaños".

A su juicio, Ángel Vizcay es "una persona que miente por todo para salir airoso del proceso, es como un programa informático que va cambiando de versión y que se actualiza constantemente" y ha remarcado que "ni una sola persona dice algo similar". "Lo que dice Vizcay no está corroborado por nada ni por nadie", ha incidido.

En este sentido, ha aludido a la "poca credibilidad objetiva de la declaración" del exgerente y ha remarcado, además, que su cliente "nunca estuvo en el parking de Sevilla el 16 de mayo para supuestamente percibir una prima por ganar".

Sobre las primas, el letrado del exjugador del Betis se ha preguntado "dónde se ha visto que una prima por ganar sea un fraude" y ha señalado que "no presentan la peligrosidad" que pretenden la Liga y la Fiscalía. "Las primas por ganar nunca pueden determinar el resultado. El resultado deviene siempre del normal desarrollo del partido", ha enfatizado.