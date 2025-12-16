Abogados Cristianos pide retirar el cartel de un festival de Pamplona por una imagen "burlesca" de la Virgen

PAMPLONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha solicitado a la Justicia medidas cautelarísimas para obligar al festival de música Santas Pascuas de Pamplona a retirar su cartel oficial, que recrea la Última Cena sustituyendo la figura de Cristo por una imagen "burlesca" de la Virgen María, representada con gafas de sol.

La solicitud se enmarca dentro de un recurso contencioso-administrativo en el que la organización exige al Ayuntamiento de Pamplona que obligue a la organización del festival a devolver la subvención recibida. Alega que la convocatoria de la subvención excluye a los proyectos que "puedan resultar ofensivos para la ciudadanía". Añade que el festival ha recibido desde 2021 un total 130.000 euros en subvenciones.

Según la denuncia, "el cartel utiliza una composición reconocible por cualquier creyente, imitando deliberadamente la disposición clásica de la Última Cena, pero alterada para generar un efecto burlesco". La Fundación ha subrayado que "la imagen central, presentada como una falsa Virgen María, incorpora elementos frívolos absolutamente incompatibles con el respeto debido a las figuras sagradas de la fe católica".

La presidenta de la Fundación, Polonia Castellanos, ha afirmado en una nota que "esto recuerda a lo ocurrido en la inauguración de los JJOO de París, otra burla pública hacia símbolos cristianos". "No vamos a tolerar que se ridiculice la Última Cena ni a la Virgen María. No permitiremos que se utilicen imágenes sagradas en tono de burla para promocionar espectáculos financiados con dinero público", ha indicado.