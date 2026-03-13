Abre en Pamplona Coalea, el "primer centro a nivel estatal concebido para impulsar el emprendimiento cooperativo"

PAMPLONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cooperativismo navarro ha sumado una nueva infraestructura para "mantener y consolidar su posición como referencia" de este modelo económico a nivel estatal. Desde este viernes, la Comunidad foral cuenta con Coalea, "el primer centro en todo el Estado concebido específicamente para impulsar el emprendimiento cooperativo".

En concreto, esta iniciativa, promovida por la Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra (ANEL) y la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra (UCAN), nace con el objetivo de acompañar la creación de nuevas empresas basadas en este modelo y reforzar el ecosistema del cooperativismo en la región.

El presidente de ANEL y director de Recursos Humanos y Asuntos Legales de Tafalla Iron Foundry Sociedad Cooperativa, Ignacio Ugalde, ha subrayado que el nuevo centro "representa un paso estratégico para el futuro del cooperativismo en Navarra".

"La puesta en marcha de Coalea es un sueño hecho realidad en el que nos hemos esforzado en los últimos años y que nos permitirá iniciar una segunda oleada histórica de cooperativismo en nuestra región", ha afirmado.

De esta forma, Coalea "pretende convertirse en un espacio de referencia para quienes quieran emprender de forma colectiva, ofreciendo acompañamiento, formación, asesoramiento y comunidad a proyectos que opten por la fórmula cooperativa".

Sus responsables buscan, por tanto, "acoger ideas empresariales que puedan evolucionar hasta convertirse en cooperativas sólidas, competitivas y con arraigo en el territorio". Ugalde ha destacado, además, que el objetivo del centro "es dar estructura y método al emprendimiento colectivo".

"Queremos que emprender en cooperativa deje de depender únicamente de iniciativas individuales y pase a contar con un sistema que acompañe a las personas emprendedoras desde la idea hasta la consolidación de la empresa", ha señalado, tras defender que esta infraestructura "permitirá multiplicar el impacto del cooperativismo en la economía navarra".

"Si Navarra ya ha demostrado su capacidad para crear cooperativas, ahora queremos dotarnos de la infraestructura necesaria para multiplicar ese potencial y hacerlo aún más visible", ha apuntado.

Desde UCAN, su presidenta Esther Burgui, ha asegurado que "Coalea nace con la vocación de ser un espacio para sembrar ideas, impulsar el emprendimiento colectivo y conectar el talento emprendedor con las necesidades reales del medio rural".

"El cooperativismo ha demostrado a lo largo del tiempo que es una de las mejores herramientas para generar desarrollo desde el territorio, creando valor económico, oportunidades y futuro para nuestros pueblos", ha remarcado.

Además, Burgui ha subrayado que con este centro quieren "crear un lugar de emprendimiento y experimentación rural donde nuevas iniciativas puedan tomar forma y donde la cooperación sea la base para construir proyectos sólidos y sostenibles".

Y ha subrayado su deseo de colaborar con ayuntamientos y grupos de acción local "porque cuando las personas se organizan, cooperan y comparten un propósito, los proyectos crecen y el territorio también".

MÁS DE 600 M2 Y 65 PUESTOS DE COWORKING

Ubicado en Pamplona, el nuevo espacio dispone de más de 600 metros cuadrados de superficie, 65 puestos de coworking para proyectos empresariales en distintas fases de desarrollo y una sala de actos con capacidad para 100 personas, concebida para acoger encuentros, formación y actividades vinculadas al impulso del cooperativismo.

Iñaki Ugalde ha explicado que, además de impulsar el emprendimiento, Coalea funcionará también como sede o espacio multiusos para aquellas cooperativas que necesiten un lugar físico en Pamplona, ya sea para celebrar reuniones o para acoger actos, presentaciones y otras actividades.

Con la puesta en marcha de Coalea, ANEL pretende, asimismo, "sistematizar y reforzar el acompañamiento a nuevos proyectos cooperativos, con el fin de que el emprendimiento en este ámbito no dependa únicamente de iniciativas aisladas, sino de un ecosistema estructurado capaz de multiplicar su impacto".

En este contexto se ha marcado "un objetivo ambicioso: impulsar, solo en este espacio, alrededor de 120 cooperativas de alto valor añadido al año para 2029". Unas empresas que, en palabras de Ignacio Ugalde, serán capaces de "generar empleo estable, aportar innovación y contribuir al desarrollo económico y social del territorio".

"El cooperativismo no es solo una forma jurídica de empresa, sino una forma de entender la economía basada en la participación, la corresponsabilidad y el arraigo en el territorio", ha añadido Ignacio Ugalde, que ha indicado que la apertura de Coalea "llega en un momento de especial dinamismo para el cooperativismo navarro".

En 2025 se crearon en la Comunidad foral 112 nuevas cooperativas, "lo que equivale a una media de dos nuevas empresas de este tipo cada semana". Estas cooperativas nacieron con 446 personas socias fundadoras, "lo que refleja el peso creciente de este modelo empresarial como alternativa para impulsar proyectos económicos colectivos".

Navarra destaca, por otro lado, como la comunidad "con mayor tasa de creación de cooperativas por habitante", ya que las constituidas en 2025 representan el 8,9% del total de cooperativas creadas en España.

El perfil de las nuevas iniciativas "también evidencia el carácter diverso y renovador del cooperativismo: el 56% de las personas emprendedoras son mujeres, el 38% proceden de otros países y el 42% tiene menos de 40 años". A ello "se suma la solidez del modelo".

En Navarra, "siete de cada diez cooperativas superan los cinco años de vida, un porcentaje superior al de otras formas empresariales".

El acto ha contado con la presencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, los consejeros Mikel Irujo (Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial), José María Aierdi (Desarrollo Rural y Medio Ambiente), José Luis Arasti (Economía y Hacienda) y Carmen Maeztu (Derechos Sociales, Economía Social y Empleo).

Chivite ha felicitado a los promotores de Coaela "que, sin duda, representa un modelo transformador e integral en la manera de entender el emprendimiento, la cooperación y la innovación". Un espacio que "se hace impulsando el talento de personas que creen y entienden la Economía Social como un ejemplo de corresponsabilidad con el entorno, algo que debemos poner en valor".

Asimismo, Chivite ha destacado que el vínculo entre el territorio, el cooperativismo y la Economía Social "es cada vez más estrecho por una tradición arraigada así como por el impulso de entidades como las vuestras y el gobierno que, como sabéis, está plenamente comprometido con este modelo".

También ha mostrado su "confianza" en que "este nuevo espacio de acompañamiento, fomente la colaboración y el encuentro, ponga en contacto talento y oportunidades de innovación y, también, cuente con un importante número de mujeres y jóvenes que lideren proyectos referentes y de crecimiento empresarial".