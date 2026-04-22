Activado un dispositivo de búsqueda para localizar a un varón de 58 años desaparecido desde el lunes en Tudela

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Mando y Coordinación del 112 ha activado el protocolo de búsqueda de un varón de 58 años desaparecido en Tudela desde este lunes, 20 de abril.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, en el dispositivo participan efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, guarderío forestal y todas las unidades de medio ambiente, tras denuncia de la familia.

Se precisa la colaboración ciudadana para la localización del varón desaparecido, que mide 1,70, es de constitución normal y pesa alrededor de 80 kg. Es parcialmente calvo y algo canoso, tiene ojos azules y tez blanca-morena.

Fue visto por última vez el lunes 20 de abril a las 10.17 horas, saliendo de la cafetería del supermercado Alcampo, andando posiblemente en sentido hacia la vía verde del Tarazonica. Vestía con un polo de color azul agrisado, pantalón vaquero claro, zapatillas y una cazadora verde oscura con capucha.

En caso de contar con información al respecto, se pide contactar con el 112.