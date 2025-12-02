Acto de homenaje a los trabajadores jubilados del Parlamento de Navarra. - MIGUEL OSÉS

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha realizado este martes un acto de reconocimiento y homenaje a los trabajadores que han accedido a la jubilación a lo largo de 2025.

Silvia Doménech, secretaria general de la Cámara, ha sido la encargada de abrir el acto cuyo "único objetivo", ha señalado, "es celebrar el final de vuestra etapa profesional y reconocer vuestros años de servicio y entrega al Parlamento de Navarra". "Insisto siempre en que todos formamos parte de esta institución, y que solo con la colaboración y coordinación de todas las personas que la conforman es posible su funcionamiento", ha señalado.

Doménech se ha dirigido asimismo al personal jubilado este año que no ha podido acudir al acto para agradecer su trabajo y expresar sus mejores deseos. "A veces, en la vorágine del día a día, olvidamos expresar este agradecimiento, y por eso este acto es también un recordatorio público de todo ello. Para ellos nuestras puertas estarán siempre abiertas. Sabéis dónde encontrarnos y esperamos vuestras visitas", ha destacado.

Seguidamente, el presidente del Parlamento ha hecho entrega de un diploma conmemorativo y un prisma con el hemiciclo del Parlamento grabado a los ex trabajadores y ex trabajadoras presentes en el acto, en concreto a Maialen Urrizburu y Ángel Villabona.

Unai Hualde, por su parte, ha trasladado el agradecimiento de la institución a quienes durante tantos años han sido "el apoyo imprescindible de quienes tenemos el honor y la responsabilidad de representar a la ciudadanía". "Sin el trabajo del personal sería imposible desempeñar la labor institucional", ha explicado.

Al hilo de lo apuntado, el presidente ha insistido en "reivindicar" la labor del personal del Legislativo, que "junto a parlamentarios, parlamentarias y cargos electos, en nuestro caso eventuales renovables por mandato ciudadano cada cuatro años, conformamos la familia del Parlamento". "Quiero destacar el trabajo invisible pero muy importante de la plantilla de la Cámara y en especial de los que, tras una vida dedicada a la institución y al servicio público, pasáis a mejor vida en el mejor de los sentidos", ha afirmado.