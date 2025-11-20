Adjudicado el contrato de suministro de arbustos, vivaces y flor para los más de 2.500 m2 de parterres de Pamplona

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la adjudicación del suministro de arbustos, vivaces y planta de temporada para los parterres de las zonas verdes de la ciudad. El contrato abarca los años 2026 y 2027 y podrá ser prorrogado por una anualidad más, la del año 2028. El suministro incluye tanto flor de temporada para los parterres de flor, como arbustos o vivaces que se emplean en los distintos macizos arbustivos, para reposiciones y para la creación de nuevos parterres o macizos.

El contrato se adjudica a Jardinería Adaxka SL, por importe de 126.512,96 euros, IVA del 10% incluido, la mitad para cada uno de los años: 63.256,48 euros para 2026 y la misma cantidad para 2027. La planta que se suministra puede variar durante el tiempo de duración del contrato, y será establecida de manera previa por el Servicio de Zonas Verdes. El plazo de garantía es de 4 semanas, una vez que los técnicos municipales den conformidad a las plantas entregadas.

Por las características de los productos a suministrar, que son estacionales, se proponen dos entregas anuales: primavera-verano y otoño-invierno. Este contrato ahora adjudicado será el que suministre las plantas 'de primavera' en el mes de mayo. Como novedad, este año se ha incluido en el contrato el suministro de arbustos y vivaces, que no tienen carácter estacional.

Este nuevo contrato modifica el contrato de suministro tradicional de planta para las diferentes estaciones, porque los viveros municipales ya pueden suministrar entre un 10 y un 15% de las plantas de temporada con flor que se requieren para los más de 2.500 metros cuadrados de parterres de la ciudad. Además, la naturalización progresiva de las praderas y los espacios con césped provoca una mayor demanda de vivaces y arbustivas, en detrimento de flor de temporada, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.