La AECC destina más de un millón de euros a nueve proyectos de investigación contra el cáncer en Navarra.

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Navarra ha adjudicado 1.062.655 euros en ayudas para apoyar nueve proyectos de investigación en la Comunidad foral en 2024. Sumando años anteriores, hay en total actualmente en Navarra 47 ayudas en desarrollo con una aportación total de 10.284.688 euros.

Estas ayudas tienen como principal objetivo aumentar la supervivencia en cáncer para superar el 70% en el año 2030, mejorar los tratamientos que reciben los pacientes y mejorar su calidad de vida.

Las Ayudas AECC 2024 cubren todas las fases de la carrera investigadora y sus líneas estratégicas son aumentar la financiación con especial foco en cánceres de baja supervivencia; atraer el talento investigador para fomentar la estabilidad laboral de los investigadores; e impulsar la innovación y la investigación clínica para que los resultados lleguen al paciente.

En el marco de estas ayudas, la investigadora Sofía Huerga, del centro Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, contará con un apoyo de 140.000 euros para investigar en profundidad los linfomas no Hodgkin más frecuentes para identificar factores pronósticos y nuevas vías de tratamiento.

La doctora Paula Rodríguez, también del centro Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (UNAV-CCUN), contará con una inversión de 240.000 euros para estudiar las recaídas y los efectos secundarios, como infecciones, asociados a algunos de los tratamientos para mieloma múltiple.

La doctora Ibone Labiano, del centro Navarrabiomed, con una inversión de 160.000 euros, investigará las características distintivas del cáncer gastrointestinal de aparición temprana con el objetivo de mejorar el pronóstico y calidad de vida del paciente joven.

El doctor Julio José Jiménez, del centro Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CIMA-CCUN), recibirá una inversión de 160.000 euros para investigar nuevas combinaciones de fármacos para el tratamiento del cáncer de páncreas.

Además, AECC ha adjudicado una ayuda predoctoral a la investigadora Iratxe Ugarte, del centro Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, con una inversión de 81.805,48 euros, para entender los mecanismos de resistencia y mejorar la eficacia de la quimioterapia e inmunoterapia en el tratamiento del cáncer de páncreas.

La doctora Maite Huarte, del centro Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, tendrá una inversión de 272.000 euros para identificar nuevas opciones de tratamiento más eficaces para combatir el cáncer de ovario, basadas en el estudio del ARN.

En un programa de prácticas de laboratorio, se ha adjudicado a los estudiantes Adrián Gil y Miryam Vacas, del centro Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, una inversión de 3.872,72 euros para cada uno. En otro programa de prácticas laboratorio de verano, la estudiante Maite Losarcos, también del centro Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, ha recibido una inversión de 1.103,82 euros.

Por su parte, la investigadora Iratxe Ugarte ha valorado la ayuda que le ha concedido la asociación. "Me ha permitido hacer mi doctorado. Es un dinero que viene de personas que han hecho sus donaciones con intención de ayudar a los pacientes oncológicos. Para mí es una responsabilidad muy grande, y al final del doctorado me gustaría trasladar de vuelta a toda la sociedad todo lo que haya investigado", ha explicado.

La doctora Ibone Labiano ha señalado que la ayuda "me permite seguir trabajando en investigación, seguir desarrollando mi carrera con unas condiciones muy dignas". "Todavía es un mundo muy vocacional y estoy muy agradecida a la Asociación porque me pone en una posición muy buena. Gracias a esta ayuda puedo trabajar desde Navarra, no me he tenido que ir. Mi proyecto es muy traslacional, esto es, que va de la investigación al paciente y del paciente a la investigación, se centra en el cáncer gastrointestinal de aparición temprana, que es el que se diagnostica en pacientes menores de 50 años. Es un reto, en España hay de momento muy poca investigación, hay pocos datos y es una primera iniciativa. Estoy muy contenta y motivada con esta oportunidad", ha indicado.

Juan Franco, presidente de la asociación en Navarra, ha destacado que "este año se ha puesto por primera vez en marcha el proyecto 'Reto AECC 70% de supervivencia', en el que tratamos de buscar la equidad entre pacientes y de que se destinen más fondos a la investigación de cánceres de baja supervivencia".

En este marco, se apoya un proyecto por 10 millones de euros para investigación de cáncer de pulmón de células pequeñas y otro por 8 millones para investigación del cáncer de hígado. El primer proyecto cuenta con la participación de los grupos de los doctores Alfonso Calvo y Miguel Fernández de Sanmaned, del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra; y el segundo, con los grupos de los doctores Matías Ávila, Maite García y Carmen Berasain, también del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra.