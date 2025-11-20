AGAO ofrece el viernes y el sábado dos funciones de 'Doña Francisquita' en el Gayarre

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Gayarre Amigos de la Ópera (AGAO) ofrecerá el jueves y el viernes a las 19.30 horas dos funciones de la zarzuela 'Doña Francisquita' en el Teatro Gayarre de Pamplona, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Navarra.

Se trata de una producción de AGAO, con la colaboración de Fundación Baluarte y la Compañía Lírica Amadeo Vives.

Dividida en tres actos, con música de Amadeo Vives y libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw, se basa en 'La discreta enamorada', de Lope de Vega. Ambientada en el Madrid del siglo XIX durante el carnaval, narra los enredos amorosos de Francisquita, Fernando y Aurora en una trama llena de humor, celos y emoción.

El elenco de intérpretes está formado por Inés Ballesteros (soprano), Pepe Hannan (tenor), Mónica Redondo (mezzosoprano), Francisco Sánchez (tenor), Carmen Serrano (soprano), Karmelo Peña (actor), Jesús Lumbreras (barítono) y María Jesús Sevilla (soprano). Las entradas se vende al precio de 35 y 25 euros.

El gerente de AGAO, Iñigo Laborería, ha destacado "el lujo" que supone contar con la Orquesta Sinfónica de Navarra (gracias al convenio de colaboración con Fundación Baluarte para la promoción de la lírica), cuya participación aporta "la guinda de calidad" a esta producción.

El presidente de la asociación, Luis Miguel Alonso, ha contextualizado Doña Francisquita en el periodo histórico en el que fue compuesta, subrayando sus principales características musicales y escénicas. Alonso ha definido esta obra como "la zarzuela más importante de la historia", poniendo en valor la complejidad que supone programarla en su integridad.

El director musical, José Antonio Irastorza, ha explicado el "intenso" trabajo de investigación realizado para esta producción, ya que se interpretará la versión original completa, sin cortes, tal y como la concibió Amadeo Vives. Asimismo, ha destacado la participación del bailarín Luis Ortega, durante años primer bailarín del Ballet Nacional de España.

Por su parte, el director de escena, David López, ha compartido algunas de las curiosas circunstancias que rodearon el estreno original, como el extravío de las partituras dos días antes o la enfermedad del compositor, que llegó a seguir los ensayos por teléfono. López también ha valorado el trabajo de vestuario de esta producción, supervisado por el especialista Roger Salas Pascual, con cerca de 200 trajes en escena.

Los protagonistas Inés Ballesteros y Pepe Hannan han profundizado en la personalidad vocal e interpretativa de sus personajes, mientras que el director del coro, Javier Echarri, ha subrayado el trabajo realizado por la amplia masa coral y el ímpetu y calidad del Coro de AGAO.