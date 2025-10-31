Agotadas las visitas teatralizadas al Palacio de Navarra programadas para el mes de noviembre

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para participar en las visitas teatralizadas al Palacio de Navarra programadas para noviembre se han agotado poco después de iniciarse el plazo de reserva, a las 8 horas de hoy. Las solicitudes se han cursado a través de la web y el número 012 de Info Local, que ha completado en pocos minutos los 12 grupos de 35 personas puestos a disposición de la ciudadanía.

Estas visitas forman parte de la programación organizada en torno al Día de Navarra y se plantean como una propuesta para conocer la sede del Gobierno foral de una manera lúdica, de la mano del grupo de teatro Butaca 78 Eserlekua.

Actores y actrices caracterizados como personajes significativos de distintas épocas de la historia navarra guían a los grupos por dependencias del Palacio foral como el Salón de Presidentes, el Salón Verde o de retratos reales, el Despacho de la Presidencia, el antiguo Salón de Sesiones o el Salón del Trono. El recorrido dura una hora y permite conocer las principales estancias y piezas artísticas del recinto.

Está previsto que, durante las fiestas de Navidad, se organicen nuevamente visitas teatralizadas para conocer el Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral. Los horarios y fechas de inscripción se anunciarán más adelante.