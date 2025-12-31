El agua del río Arga a su paso por la Magdalena no presenta signos de contaminación

Puente de la Magdalena sobre el río Arga. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El informe final relativo al plan de control del agua freática de la margen derecha del río Arga en el meandro de la Magdalena refleja una masa de agua "estable a lo largo del último año, en la que no se aprecian grandes signos de contaminación". Los análisis realizados de agosto de 2024 a junio de 2025 no han detectado la presencia de contaminantes como herbicidas, plaguicidas u otros tipos de reguladores de crecimiento vegetal, así como tampoco la presencia de fosfatos, nitratos u otros, que habitualmente indican una contaminación agraria.

Los resultados del informe señalan que el nivel freático es "bastante estable" a lo largo del año. Apenas se detecta presencia de nitratos y otro tipo de especies nitrogenadas, con valores que no superan los 5 mg/L cuando la normativa de protección de la contaminación difusa marca valores máximos de 37,5 mg/L. Tampoco se ha detectado presencia de fosfatos, que podría haber hecho pensar en contaminación por fuentes agrarias, ni de pesticidas, herbicidas u otro tipo de materias reguladoras de crecimiento vegetal, explican en una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Pamplona.

Tanto los niveles de pH como de conductividad eléctrica a 20ºC son también bastante estables a lo largo del año, lo que vienen a indicar que la cantidad de sales disueltas en las muestras analizadas "se mantiene bastante estable". Destacan los niveles elevados de sulfatos, sobre todo en contraposición con otros elementos, debido previsiblemente al aporte de rellenos antrópicos de la zona, por lo que se mantendrán a futuro. Los niveles de potasio, por ejemplo, no se mantienen estables, sino que se detecta una mayor presencia de esta sustancia en el mes de agosto. Posiblemente, se pueda deber a la presencia de enmiendas agrarias. Los niveles de potasio repuntan de nuevo en diciembre para decaer paulatinamente hasta junio.

Asimismo, se ha detectado la presencia en momentos puntuales de materia orgánica, a través de los resultados de los parámetros DBO5 y DQO, que miden la cantidad de oxígeno disuelto para descomponer la materia orgánica presente en el agua y para oxidar químicamente esa materia orgánica, respectivamente. Los niveles en ambos casos se incrementan de forma exponencial en agosto, diciembre y mayo.

CONTINUAR CON LOS CONTROLES DE CALIDAD DEL AGUA

Debido a esos resultados obtenidos en las diferentes muestras realizadas a lo largo de un año, el informe recomienda seguir controlando la calidad de las aguas de los ríos de Pamplona. Se proponer seguir con los análisis realizados hasta el momento, con especial incidencia en esos meses de mayo, agosto y diciembre para ver si la variabilidad de los niveles encontrados en esas fechas ha sido fruto de un hecho puntual del último año o se repiten en el tiempo.

Las muestras las ha llevado a cabo personal técnico del Laboratorio de Ensayos Navarra SL (LABENSA). Se han recogido muestras de agua en ocho momentos (agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2024 y febrero, abril, mayo y junio de 2025) a través de un piezómetro a rotación con recuperación continua de testigo y análisis del agua subterránea que circula por el mismo.

Este informe forma parte de la acción B2 del proyecto RUNA 2025, que ha obtenido 2,7 millones de euros en la convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea y los fondos Next Generation EU.

PROTOCOLO DE MEJORA DE CALIDAD DEL AGUA

También se ha completado el protocolo de mejora de calidad de agua en los ríos Arga, Elorz y Sadar. El documento revisa el marco normativo y territorial de las cuencas, recopilas los estudios previos, las presiones e impactos de los cauces a su paso por Pamplona, así como los resultados de los análisis de calidad de agua superficial en el marco del proyecto RUNA 2025, acción B16.

Se proponen medidas "preventivas y correctoras" para mejorar la calidad del agua y se hace hincapié en la gestión de las aguas pluviales en áreas metropolitanas y los retos actuales.

Como propuesta de este trabajo se ha contratado el seguimiento geomorfológico del derribo de la presa del Molino de Ilundain, también parte del proyecto RUNA 2025. La primera parte del seguimiento antes del derribo ha concluido y durante la época de estiaje se repetirán los análisis de secciones y granulométricos, batimetrías, perfiles longitudinales para conocer el impacto en la dinámica fluvial del derribo de la presa. En breve se publicarán en la web municipal, www.pamplona.es los documentos citados.