Aierdi destaca la "buena acogida" de la marca colectiva 'Nuez de Navarra', que prevé una producción de 200 toneladas

El consejero Aierdi junto a representantes de INTIA, de la marca Nuez de Navarra / Nafarroako Intxaurra y productores en el acto celebrado en Artajona - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha destacado la "buena acogida" por parte del consumidor de la marca colectiva 'Nuez de Navarra', que prevé una producción de 200 toneladas.

"En 2024, la producción total de nuez en Navarra alcanzó las 452 toneladas, de las cuales un 45% fueron certificadas bajo el sello de 'Nuez de Navarra', lo que demuestra el avance de esta marca en términos de calidad y diferenciación", ha indicado.

Aierdi ha puesto en valor "la diversidad y calidad de los alimentos navarros, el trabajo de las personas agricultoras y ganaderas y la incorporación de la nuez a la familia de Reyno Gourmet como reflejo de la riqueza paisajística y productiva de Navarra".

Así lo ha indicado este lunes, en la primera edición de 'Intxaurraldia, jornada de recolección de la Nuez de Navarra', un acto que nace con el objetivo de divulgar las características de este fruto, reconocido desde hace un par de años como marca de calidad amparada por Reyo Gourmet.

Coincidiendo con los primeros días de octubre, que marcan el pistoletazo de salida de la cosecha, una nogalera de Artajona ha sido el lugar escogido para explicar el proceso de elaboración de este producto, desde el cultivo hasta el almacenamiento y envasado, pasando por el descortezado y secado.

Este acto de inicio de campaña se ha celebrado con la participación del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, el presidente de la marca colectiva, Emilio Gurrea, la directora gerente de INTIA, Natalia Bellostas, el alcalde del municipio, Juan Ramón Elorz y el agricultor Mario Iliberri junto con productores de nuez en Navarra.

Emilio Gurrea ha subrayado "la importancia de la marca Nuez de Navarra para diferenciar la nuez local de la importada". "La nuestra es una nuez de calidad, producida con mimo por los productores. Son ellos mismos quienes la limpian, secan y comercializan. Estamos hablando de un producto local, de cercanía, que animamos a consumir aquí. Quien la prueba, repite", ha subrayado.

Por su parte, Natalia Bellostas ha destacado que "la marca Nuez de Navarra se está asentando y ganando reconocimiento entre los consumidores, gracias al compromiso de los productores y al respaldo de Reyno Gourmet e INTIA".

"Es fundamental seguir apostando por el producto local, por lo que se cultiva aquí, con criterios de calidad, sostenibilidad y trazabilidad. Esta nuez es un ejemplo de cómo el trabajo bien hecho en el campo puede convertirse en un alimento valorado y diferenciado", ha manifestado.

En esta primera edición de 'Intaxaurraldia', y para dar a conocer el proceso del cultivo de la nuez de Navarra, el agricultor Mario Iliberri, de Sesma, ha ofrecido una explicación práctica destacando aspectos como la importancia de la poda, la necesidad de árboles polinizadores y el momento óptimo de cosecha.

Iliberri ha señalado que este año se espera una "muy buena calidad, gracias a una primavera fría, pero sin heladas y a un verano seco que ha evitado enfermedades fúngicas". Iliberri ha señalado que "la variedad más demandada en Navarra es la Chandler, por su buen rendimiento y calibre, su cáscara fina y la parte interior blanquecina, que la hace muy atractiva para el consumidor". "Este año se prevé una cosecha similar a la del año pasado, con nueces de buen calibre, sanas y una cantidad de kilos muy parecida", ha subrayado.

La jornada ha finalizado con una degustación de las primeras nueces de la campaña, acompañadas de otros productos de Reyno Gourmet como queso Roncal y vinos de Artajona con D.O.Navarra.

RESPECTO A LA 'NUEZ DE NAVARRA / NAFARROAKO INTXAURRA'

Esta marca colectiva es la última incorporación a las marcas de calidad amparadas por Reyno Gourmet. Con casi dos años de trayectoria, la marca cuenta actualmente con ocho productores.

La marca colectiva ampara nueces producidas y acondicionadas en Navarra, recolectadas "en su momento óptimo" y con calibres superiores a 28 mm de diámetro. La empresa pública INTIA es la encargada de verificar que se cumplen todos los requisitos establecidos en el reglamento.

Estos son los productores que actualmente forman parte de la marca colectiva Nuez de Navarra / Nafarroako Intxaurra, junto con las denominaciones bajo las que comercializan sus nueces: Finca Aitacayo, de Artajona, y Nueces Gourmet, de Sesma, ambas bajo la marca Nueces Benitoren; Finca Valle Arga, de Falces, con la marca Nueces Valle Arga; José Antonio Chocarro, de Berbinzana, con Nueces de Berbinzana; Mario Iriberri, de Sesma, con Nueces Monte Sesma; Hermanos Remírez de Ganuza, de Riezu, con Nueces de Navarra; Tirso Salvatierra, de Oteiza, con Nueces de Oteiza; y Ángel Lizarraga, de Arizala, con Nueces de Arizala.

Todos ellos producen nueces en Navarra, "cumpliendo los requisitos de calidad establecidos por la marca".