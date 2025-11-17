Aitor Esteban (PNV) espera que "se dé claridad" al 'caso Cerdán': "Estamos todos los partidos tensos"

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado, en relación al 'caso Cerdán', que "estamos todos los partidos tensos" y "un poquito ojo avizor a ver qué es lo que sucede". "Nosotros en el Parlamento navarro exigiremos siempre que se dé claridad y se dé luz a este asunto", ha indicado.

En respuesta a los medios de comunicación, con motivo de una reunión del Euzkadi Buru Batzar en Pamplona, Esteban ha señalado que con este tema "estamos todos los partidos tensos, a ver qué es lo que sucede, qué es lo que puede salir de ahí".

"Hubo unas semanas que íbamos a noticia por día, casi, casi. Ahora ya el tema está más calmado, pero todavía estamos esperando a que se clarifiquen muchas cuestiones", ha remarcado.

Según ha añadido, "hay unos audios que son tremendos, pero es cierto que tampoco parece que está apareciendo el grueso de lo que debería aparecer". "Por lo tanto estamos, yo creo que todos los grupos políticos, un poquito ojo avizor a ver qué es lo que sucede, y nosotros en el Parlamento navarro lo que exigiremos siempre es que se dé claridad y se dé luz a este asunto", ha comentado.