Alfaro aplaude la colaboración de los municipios para destensionar los precios del mercado de la vivienda

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, presenta los diferentes planes para los municipios declarados como Zona de Mercado Residencial Tensionado. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha aplaudido este lunes la colaboración de los 21 municipios declarados como Zona de Mercado Residencial Tensionado para la elaboración de planes específicos que permitirán actuar en cada localidad y destensionar así los precios del mercado de la vivienda.

En concreto, son cinco los planes que ha elaborado el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, en colaboración con 20 de los 21 municipios declarados como Zona de Mercado Residencial Tensionado, que establecen medidas concretas y definen las principales actuaciones que se van a poner en marcha. En la presentación de los mismos, además de Alfaro, han participado la directora general de Vivienda del Gobierno de Navarra, Elga Molina, y el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Xabier Alcuaz.

Para la elaboración de estos planes específicos se ha realizado un proceso de colaboración entre la Dirección General de Vivienda y las entidades locales, con el objetivo de acordar medidas de actuación concretas a desarrollar en el periodo 2026-2028 de forma conjunta y coordinada entre las diferentes administraciones. En este proceso, ha explicado el Gobierno, se ha llevado a cabo una encuesta sobre las particularidades de cada municipio y su disposición a colaborar, se han celebrado diferentes mesas territoriales de forma presencial y, posteriormente, con todas las aportaciones recogidas, se han elaborado los planes de medidas específicos, divididos en las zonas de Pamplona, Comarca, Baztan-Alsasua, Estella-Tafalla y Ribera.

Tal y como ha señalado la vicepresidenta Alfaro, "la colaboración de los diferentes municipios ha sido clave para detectar las necesidades reales de cada uno de ellos y poder actuar según sus particularidades, con el objetivo de paliar los graves problemas de acceso a la vivienda que acarreamos tras décadas de inacción política". También ha afirmado que "ya se están viendo los primeros resultados tras la declaración, como lo es la bajada del 8,6% en los precios de los alquileres, y a partir de ahora esperamos ver muchos más, con la puesta en marcha de estas medidas específicas".

LÍNEAS GENERALES COMUNES A LOS CINCO PLANES

En este sentido, la directora general de Vivienda ha subrayado que, aunque cada plan contenga una serie de acciones específicas, todos coinciden en una serie de líneas generales, como lo son la movilización de vivienda vacía y suelo, la regulación de la vivienda turística, las bonificaciones fiscales, la difusión de información sobre vivienda y la inspección y control.

Respecto a la movilización de vivienda vacía y suelo, Molina ha destacado como fundamental "impulsar medidas enfocadas a movilizar esta vivienda existente hacia el mercado de alquiler, a través de la Bolsa de Alquiler de Gobierno de Navarra, para ofertarlos a precios asequibles". También ha destacado como primordial "buscar fórmulas que permitan dar visibilidad a los suelos existentes en los municipios y ver cómo se puede incentivar la promoción de viviendas nuevas a precios asequibles".

En cuanto a la regulación de la vivienda turística, Molina ha señalado que el impacto del turismo en la vivienda está muy relacionado con la intensidad del sector en cada municipio, por lo que "se pueden dar casos muy diferentes". En cualquier caso, en todos los municipios se realizará un estudio sobre la incidencia de la vivienda turística en el mercado de alquiler y se establecerán limitaciones a los apartamentos turísticos donde así sea necesario.

También ha mencionado Molina las bonificaciones fiscales como un "instrumento que puede incentivar el aumento de la oferta de vivienda asequible" y la difusión de información como un aspecto clave para que la ciudadanía, tanto arrendadores como arrendatarios, conozca sus derechos y obligaciones.

Finalmente, todos los planes contienen una línea relativa a la inspección y control, que hace referencia a las actuaciones que se deben llevar a cabo respecto a las posibles infracciones en materia de vivienda.

Para asegurarse del cumplimiento de estos planes, la Dirección General de Vivienda realizará un seguimiento y evaluación de las medidas contempladas en los mismos, con indicadores específicos que permitan valorar el impacto real de las acciones en cada municipio, con la finalidad de poder planificar y adecuar la aplicación de las mismas a la realidad local, ha añadido el Ejecutivo.