Alfaro defiende construir más vivienda protegida, pero que "no termine en manos" de fondos de inversión

Archivo - La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha defendido la necesidad de construir más vivienda protegida en la Comunidad foral, pero añadiendo que esta vivienda no debería terminar en manos de fondos de inversión.

Alfaro ha respondido este jueves en el pleno del Parlamento a una pregunta de UPN en relación con un reciente informe de la Cámara de Comptos, que concluye que la oferta de vivienda en Navarra sigue siendo "muy insuficiente" respecto a la demanda. Según Comptos, el año pasado se ofertaron 831 viviendas protegidas para una demanda inscrita en el censo de solicitantes de más de 24.000, "lo que supone responder a un 3% de las peticiones de VPO".

La vicepresidenta ha manifestado que respeta las conclusiones del informe de la Cámara de Comptos y que "en buena parte" las comparte. De hecho, ha señalado que no le sorprenden estas conclusiones, porque "se extraen de los datos que nosotros les facilitamos y que son públicos para toda la ciudadanía".

Alfaro ha coincidido con Comptos en que hay que construir y promover vivienda, pero ha añadido una cuestión que es de "perogrullo": "Construyamos vivienda protegida, pero que no termine en manos de Blackstone -fondo de inversión-". A continuación, ha planteado a UPN si "su receta es construir vivienda protegida para que termine en manos de Blackstone".

La vicepresidenta ha señalado que a lo largo de esta legislatura se está trabajando en la mayor parte de las recomendaciones de Comptos y se ha detenido en el dato de que la oferta de vivienda protegida solo alcanza el 3% de la demanda. "¿De dónde sale el 3%? Resulta de la división del censo acumulado entre el número de viviendas que se ofertó en un año. Comptos compara en 2025 las 831 viviendas contabilizadas como oferta anual con 24.719 inscripciones en el censo desde que existe el censo. Eso no se corresponde con el número de hogares a los que llegan las políticas públicas de vivienda del Gobierno de Navarra. Estamos abarcando 12.000 hogares en nuestra Comunidad", ha señalado.

Además, Alfaro ha precisado que Comptos también dice que "el censo no refleja la demanda real de VPO, no es un instrumento adecuado para conocer las necesidades y la demanda real, entre otras razones, porque los requisitos se comprueban en el momento de la adjudicación". Además, la vicepresidenta ha explicado que el pasado 21 de septiembre se celebró el primer sorteo para vivienda en alquiler y en Mutilva había una promoción de 70 viviendas a las que se inscribieron 2.464 personas, es decir, el 16% de las que están inscritas en el censo.

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado a Alfaro que el informe de Comptos es "una recopilación de su inoperancaa al frente de la vivienda en Navarra". "Les señala a ustedes como responsables, como culpables de la desesperante situación de miles de personas que en Navarra no pueden acceder a una vivienda", ha señalado

El parlamentario foral ha incidido en que "la oferta cumple solo un 3% de la demanda". "Han dejado un 97% de las necesidades personales sin cubir. Esos son problemas de la gente. Ese 97% de personas no pueden llevar adelante sus vidas a pesar de disponer muchas de ellas o la gran mayoría de un trabajo. Y no pueden simplemente porque ustedes se han empeñado en negarles su derecho", ha indicado.

Sánchez de Muniáin ha advertido al Gobierno de que "el daño que han hecho y que están haciendo a las posibilidades de que la gente pueda acceder a un alquiler asequible es la historia de un fracaso social anunciado". "¿También van a decir ahora que la Cámara de Comptos trabaja para los intereses de los fondos buitre?", ha planteado.