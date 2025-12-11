Alfaro destaca en Elizondo el impulso a la rehabilitación y la transformación urbana del municipio

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, visita las obras de rehabilitación de viviendas que se han ejecutado en Elizondo. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha visitado este jueves Elizondo para conocer de cerca las actuaciones de rehabilitación realizadas en los últimos años dentro del programa Biziberri - Navarra Rehabilita, un proceso de transformación urbana que "está renovando de forma profunda el parque residencial del municipio".

La visita ha contado con la participación del alcalde de Baztan, Fernando Anbustegui; y del gerente de Nasuvinsa, Javier Burón; así como del equipo técnico de rehabilitación de Nasuvinsa, responsables del acompañamiento a las comunidades durante todo el proceso. Durante el recorrido se han observado los resultados de las intervenciones en los edificios de Santiago Karrika 47, Mendinueta 3, Giltxaurdi 48 y Giltxaurdi 23.

Estas actuaciones han supuesto una inversión aproximada de casi 650.000 euros, de los que Gobierno de Navarra ha financiado directamente 255.000 euros, destinada a "mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y la conservación de los edificios, así como a renovar por completo sus envolventes", explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

En Santiago Karrika 47 se ha ejecutado una rehabilitación energética integral que ha contado con ayudas del Gobierno de Navarra y del programa PREE 5000, ya abonadas a las comunidades. También se han destacado el proyecto de accesibilidad en Giltxaurdi 48 -donde se está instalando un ascensor- y la renovación completa de Mendinueta 3 y Giltxaurdi 23.

En total, estas actuaciones benefician a casi 40 familias, que "verán reducido su gasto energético, aumentada la seguridad y accesibilidad de sus hogares y, en definitiva, mejorado su confort diario". La rehabilitación, subrayaron los responsables presentes, es "una herramienta clave para garantizar viviendas más saludables, sostenibles y adaptadas a las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía".

La consejera ha subrayado el "valor transformador" de estos proyectos, afirmando que "Elizondo es un ejemplo claro de cómo la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía permite avanzar hacia un modelo residencial más sostenible, accesible y eficiente. Cada una de estas rehabilitaciones mejora la calidad de vida de las familias y contribuye a un uso más responsable de la energía". Asimismo, ha reiterado el compromiso del Gobierno de Navarra con el impulso de la rehabilitación en todos los municipios del territorio.

Por su parte, el gerente de Nasuvinsa, Javier Burón, ha destacado el trabajo conjunto del equipo técnico y el impacto directo de las actuaciones en el ámbito social y económico del valle. "Nuestro papel es acompañar, facilitar y resolver. Cada comunidad que rehabilita su edificio afronta un proceso complejo, y ahí es donde la labor de Oficina de Rehabilitación se convierte en un apoyo clave. Estos proyectos no solo mejoran los edificios, sino que activan empleo local y fortalecen el tejido del municipio", ha indicado.

Como es habitual en este tipo de intervenciones, la preparación, supervisión y ejecución técnica han contado con la participación de los equipos de arquitectura, especialistas en eficiencia energética, profesionales de accesibilidad y equipo de acompañamiento de Nasuvinsa, responsables de la elaboración de estudios, la asistencia a las comunidades y la coordinación técnica y administrativa a lo largo de todo el proceso.

EQUIPOS TÉCNICOS Y EMPRESAS PARTICIPANTES

En Santiago Karrika 47 (18 viviendas), la dirección técnica corresponde a Arteka Arquitectos y Laborra Arquitectos, mientras que la obra ha sido ejecutada por Miguelene. En Mendinueta 3 (6 viviendas), el proyecto también ha sido desarrollado por Arteka y Laborra, con ejecución a cargo de AICO.

Asimismo, en Giltxaurdi 48 (12 viviendas), el trabajo técnico ha sido realizado por DOARQ, y la constructora responsable es Suteia-Sacovi. Finalmente, en Giltxaurdi 23 (1 vivienda), la autoría del proyecto corresponde al arquitecto Alejandro Martín, y la ejecución a Joxemi Bengotxea, completando la relación de los equipos implicados en estas promociones.