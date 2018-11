Alfredo Morales (UGT) apuesta por "apuntalar" la planta de VW Navarra "renovando y rejuveneciendo" la plantilla

Publicado 16/11/2018 19:46:15 CET

PAMPLONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la sección sindical de UGT en Volkswagen (VW) Navarra, Alfredo Morales, ha apostado por "apuntalar esta fábrica para el futuro" firmando un convenio colectivo" centrado "en la renovación y rejuvenecimiento de esta plantilla".

Alfredo Morales ha sido reelegido este viernes secretario general de la sección sindical de UGT en VW Navarra con el respaldo del 98,1% de la asamblea general.

Morales ha sido reelegido en el cargo este viernes con el apoyo del 98,1% de los votos emitidos en la asamblea general que se ha celebrado en el salón de actos de la fábrica y en la que también se ha elegido a la nueva Comisión Ejecutiva que dirigirá el sindicato en la planta de Landaben durante los próximos cuatro años.

La nueva ejecutiva, que ha contado con 311 votos a favor y 6 abstenciones, está compuesta por Alfredo Morales, como secretario general de la sección sindical; así como Francisco Javier Fajardo, secretario general de Organización y Comunicación; César Bonel, secretario de Coordinación del comité de empresa; Daniel Herrero, responsable de la ATC; Patricia Pérez, secretaria adjunta de la Comisión Ejecutiva; Javier Alfaro, secretario de Formación y Valores; Andrea Alfaro, secretaria de Igualdad, Asuntos Sociales y Jurídicos; Josu Ayensa, secretario de Productividad; y Jorge Sola, secretario de Salud Laboral.

También se ha aprobado el Informe de Gestión con el 99,9% de apoyos, al recibir 312 votos favorables y una abstención.

En declaraciones a Europa Press, Alfredo Morales ha destacado que "el objetivo prioritario es apuntalar esta fábrica para el futuro". "Tenemos ya un proyecto a largo plazo que lo acordamos hace dos años y que se transformó con el acuerdo del segundo modelo y su posterior adjudicación, y lo que tenemos que hacer es apuntalar ese proyecto firmando un convenio colectivo" centrado "en la renovación y rejuvenecimiento de esta plantilla", ha resaltado.

"Necesitamos rejuvenecer esta plantilla, generar empleo, que gente joven entre con nosotros, ese es el pilar fundamental", ha insistido. Morales ha recalcado que "los trabajadores de VW Navarra cada día hacen el trabajo de manera espectacular" y "tenemos que hacer que la dirección firme un convenio en la línea que hemos pedido y asentemos esta fábrica para el futuro".

Preguntado sobre los posibles nuevos paros en la fábrica debido a la falta de motores, Morales ha opinado que es un elemento "coyuntural" que, sin embargo, "está generando mucha incertidumbre" que "es generalizada en todas las plantas del grupo".

En este sentido, ha indicado que "nos gustaría con la dirección de la empresa despejar esas incógnitas". "No sabemos el alcance ahora mismo; sabemos que son varias las proveedoras las que están teniendo problemas para abastecer de piezas que nos hagan montar los motores para poder abastecernos", ha explicado.

No obstante, para Morales "no es un tema que ocupe el primer lugar en nuestra preocupación". "Lo que nos preocupa ahora es el lanzamiento el año próximo de nuestro T-Cross y cómo evoluciona el mercado", ha indicado.

En este sentido, Morales ha afirmado que "ahora hay mucho ruido a nuestro alrededor" y ha criticado el anuncio del Gobierno de España de prohibir la fabricación de vehículos diesel y gasolina en 2040.

Morales ha reprochado que estas declaraciones "no nos ayuda en nada sino todo lo contrario" porque "está generando más dudas sobre nuestro sector" y las ha calificado como "una metedura de pata". Y ha advertido que "podemos pasar de tener un problema de abastecimiento de motores a un cambio en lo que es las ventas de coches".

"El mundo de la automoción a nivel europeo se está resituando de nuevo" y "Volkswagen se tiene que resituar también", ha reconocido el representante de UGT que ha destacado que "tenemos un buen bastón, el segundo modelo, que va a ser esa luz que nos va a iluminar en este túnel que estamos atravesando ahora".

"Está claro que va a haber una reconversión y una evolución pero no se pueden hacer unas declaraciones que tienen muy poca base porque son decisiones completamente unilaterales que no van avaladas por por los empresarios ni sindicatos del sector", ha subrayado. Por ello, Alfredo Morales ha abogado por "trabajar conjuntamente para ver dónde va el sector y poner las medidas que hagan que no sufran los empleos".