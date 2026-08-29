Una almadía de dos tramos realizada en auzolan se suma a la fiesta de los oficios tradicionales de Ochagavía

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, visita en Ochagavía la elaboración de una almadía de dos tramos coincidiendo con la fiesta Orhipean. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de voluntarios han realizado una almadía de dos tramos en Ochagavía, trabajo que han culminado este sábado coincidiendo con la celebración de Orhipean, la fiesta de Interés Turístico de Navarra que recrea oficios tradicionales en una jornada cualquiera de la vida cotidiana de principios del siglo XX en la localidad.

Transportar la madera por el río era un oficio tradicional. En Navarra lo hacían los almadieros hasta 1952, cuando la presa de Yesa cortó el último trayecto que lo permitía. Burgui recuperó la memoria de las almadías en los años 90, y ahora lo ha hecho Ochagavía, gracias a un proyecto de voluntariado ambiental impulsado por la asociación Bizirik Gaude y financiado por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral. En este proceso de recuperación de la almadía han estado apoyando también las asociaciones Bidazarra y Orhipean: usos y tradiciones.

Este sábado, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, se ha acercado hasta Ochagavía para ver cómo una quincena de voluntarios ataviados de época comenzaban a armar una almadía de dos tramos, el penúltimo paso de un proceso en el que han estado trabajando en los últimos meses.

Primero, con el apoyo del Guarderío de Medio Ambiente de la demarcación, seleccionaron la madera certificada de pino del comunal y, luego, ayudados por una empresa maderista la cortaron, la pre-trataron para exteriores y la transportaron hasta el término municipal. Este sábado han realizado el atado de troncos con varas de avellano, previamente remojadas para dotarlas de la flexibilidad adecuada, tal y como se construían antaño las almadías.

En palabras de Aierdi, "recuperar una almadía es mucho más que recuperar una forma tradicional de transportar la madera". "Es recuperar parte de la memoria, de la cultura y de la manera de relacionarnos con nuestros montes y nuestros ríos. Este proyecto pone en valor un oficio que forma parte de la identidad de los valles pirenaicos y, al mismo tiempo, nos permite explicar que la gestión forestal sostenible y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales tienen una larga tradición en Navarra", ha afirmado.

La fecha elegida para hacerlo es señalada porque este sábado es el día en que Ochagavía celebra Orhipean, la fiesta que recrea una jornada de la vida cotidiana de principios del siglo XX en la localidad. Los almadieros del Salazar se suman así este año a hilanderas, lavanderas o barberos, en una iniciativa que busca dar a conocer un sistema sostenible de transporte que usaba la fuerza del agua para trasladar un recurso natural como es la madera. El oficio de almadiero y todos los que tenían un contenido similar en Europa fueron declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Ahora la almadía, convertida también en patrimonio material, quedará expuesta de forma permanente en un espacio accesible y muy visible, próximo al río Anduña.

Este elemento servirá para explicar de forma visual un sistema tradicional de gestión que, en el caso de Ochagavía, llevaba la madera de esos valles navarros hacia el río Ebro.

Dentro del proyecto de voluntariado se ha previsto la colocación de un panel explicativo para quienes visiten el pueblo, pero también desarrollar una programación de visitas divulgativas, inicialmente tanto para los centros educativos de la zona, como para la Residencia Valle de Salazar, que acoge personas mayores fundamentalmente de los valles de Roncal y Salazar.

En ese sentido, el consejero ha destacado especialmente "el carácter colectivo de esta iniciativa". "El auzolan, el voluntariado y la colaboración entre asociaciones, Ayuntamiento y Gobierno de Navarra hacen posible que este patrimonio siga vivo y pueda ser conocido y disfrutado por las nuevas generaciones. Que esta almadía se incorpore a Orhipean es, además, una magnífica manera de conectar nuestro patrimonio natural con nuestro patrimonio cultural y de mantener viva una parte de nuestra historia", ha destacado.

Este es uno de los ocho proyectos de voluntariado seleccionados por la Dirección General de Medio Ambiente dentro de la convocatoria de ayudas de 2026. Gracias a esa convocatoria este año 50 propuestas de asociaciones y fundaciones recibirán casi 413.000 euros, un importe total un 24,4% mayor que en 2025.

En este caso, de los 7.234 euros de coste de fabricación de la almadía y los elementos de divulgación, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente financia el 90% y el Consistorio se ha hecho cargo del 10% restante. La de Ochagavía no es la única subvención en 2026 vinculada a almadías, ya que este año también se ha respaldado una propuesta de la asociación de almadieros de Navarra para mejorar el 'Paseo de los oficios' de Burgui.