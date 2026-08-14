Los alquileres en los municipios navarros declarados zonas tensionadas descienden un 5,3% en el segundo trimestre

Archivo - Una persona abre la puerta de su vivienda con una llave. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio medio por contrato formalizado en los 21 municipios declarados Zona de Mercado Tensionado se situó en el segundo trimestre del año en 796,2 euros, lo que supone un descenso del 5,3% respecto al mismo periodo de 2025, periodo en el que el precio medio por contrato formalizado nuevo en esa zona alcanzó los 840,9 euros, según los datos recogidos en el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra (RECA), que constituye el único registro público que existe en materia de alquiler en la Comunidad foral.

Estos datos se derivan del informe de Zona de Mercado Tensionado correspondiente al segundo trimestre del año que ya se encuentra disponible en la página web del Observatorio de Vivienda de Navarra. El informe señala asimismo como, por el contrario, en las localidades fuera de la Zona de Mercado Tensionado, el precio medio alcanzó los 594,9 euros, registrando un incremento de 4,7% comparado con el mismo trimestre de 2025. A nivel general, el precio medio de los contratos formalizados en Navarra descendió un 5,4% interanual, situándose en 779,3 euros.

En un comunicado, la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha destacado que los datos del último año "confirman que la Declaración de Zonas de Mercado Tensionado era una medida totalmente necesaria y no solo hemos frenado la escalada de precios que año tras año se venía produciendo en los alquileres, sino que hemos conseguido reducirlos". A su juicio, "se está estabilizando el mercado, se está fortaleciendo la seguridad jurídica tanto de propietarios como de inquilinos y se está reduciendo la rotación de contratos, algo que es positivo para todos salvo para los intereses económicos privados que obtienen más beneficios cuanto mayor sea la rotación de contratos".

En relación al volumen de nuevos contratos formalizados en el segundo trimestre del año, estos ascendieron a 1.001, lo cual supone un 29,5% menos que el mismo trimestre el año anterior. Cabe recordar que el segundo trimestre de 2025 fue el trimestre con mayor número de contratos formalizados en la serie al ser el último trimestre con el precio del alquiler libre antes de la entrada en vigor del tope a los precios de los arrendamientos.

De los contratos registrados entre abril y junio de 2026, la mayoría (922) se encuentran en alguno de los 21 municipios declarados como Zona de Mercado Residencial Tensionado. Por tipos, en torno al 86% corresponden a vivienda habitual y el 14% a alquiler de temporada, una proporción muy parecida a la registrada en el mismo periodo del año pasado.

El Gobierno de Navarra declaró oficialmente en mayo del pasado año 21 municipios como Zona de Mercado Tensionado, siendo la segunda Comunidad Autónoma en poner en marcha esta medida favorecer el acceso a la vivienda. Estos municipios abarcan casi el 70% de la población y son Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta.

LOS ALQUILERES DESCIENDEN UN 4,4% EN EL PRIMER SEMESTRE

Según los datos recogidos en el RECA Navarra cerró el primer semestre del año con un precio medio por contrato formalizado de 788,4 euros en los municipios declarados Zona de Mercado tensionado, lo que supone un descenso del 4,4% respecto al primer semestre de 2025, periodo en el que el precio medio en esa zona alcanzó los 824,3 euros.

En las localidades fuera de la Zona de Mercado Tensionado el precio medio alcanzó los 599,2 euros, registrando un incremento del 2,8% comparado con el mismo semestre de 2025. A nivel general la renta media descendió un 4,5% interanual, situándose en 770 euros en el primer semestre de este año.