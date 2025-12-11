Alumnado de Educación Primaria de 36 centros de Navarra escribe el 'Cuento Cadena por los Derechos Humanos 2025'

Ejemplares de los cuentos. - JESÚS M GARZARON - GOBIERNO DE NAVARRA

Alumnado de 36 centros de Educación Primaria de Navarra, junto a la escritora Katrin Pereda y el filólogo y escritor Ángel Erro, han redactado los dos 'Cuentos cadena por los Derechos Humanos'. Durante cada día de los meses de octubre y noviembre, un centro ha sumado varias líneas a los cuentos, que iniciaron Ángel Erro en el cuento en euskera y Katrin Pereda en el cuento en castellano, formando así una cadena de creación colaborativa y con los Derechos Humanos como tema fundamental.

Las dos obras han sido presentadas este jueves en la Biblioteca Pública San Francisco de Pamplona, con la presencia de la vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, los autores y parte representativa del alumnado y profesorado participante en el proyecto de los centros. En concreto, se han acercado desde Hegoalde Ikastola IP, Larraintzar IP, Colegio Santa Catalina Labouré, Atakondoa IP, Colegio Santa Luisa de Marillac y Colegio Dominicas.

En esta séptima edición del proyecto, iniciado el 7 de octubre, han participado 1.170 alumnos y alumnas de 36 centros educativos de Navarra. Tres de estos centros lo han hecho en los dos idiomas, euskera y castellano. Así, la iniciativa se ha prolongado hasta la segunda quincena de noviembre. Cada día lectivo, un centro ha sido el responsable de sumar un párrafo o dos a cada narración. "Más de un mes de trabajo, dedicación y reflexión en torno a los derechos humanos, que ha promovido la participación directa y activa, tanto del alumnado como del profesorado, ha dado como resultado dos cuentos que se recogen en un libro", destacan desde el Gobierno de Navarra.

Este ejemplar, que se repartirá en los centros educativos de Navarra y estará disponible para la ciudadanía en general, es el que se ha presentado en la biblioteca pública San Francisco de Pamplona. Además, las dos narraciones serán llevadas a escena en dos localidades navarras: Cadreita y Noáin. Estos actos incluirán sesiones de narración oral y una reflexión sobre los derechos humanos.

En la presentación, el alumnado y el profesorado implicado en el proceso creativo han podido conocer el resultado de su creación junto a Erro y Pereda. 'Galaxien arteko eskubideen aldarrikapen unibertsala' es el título del cuento en euskera, que relató Ángel Erro en sus primeras líneas. Por otro lado, 'La banda del mejor mundo posible' es el título de la creación en castellano, en el que el alumnado participante ha sido capaz de generar gracias a la ligazón que ha dado a sus frases Katrin Pereda.

Tras la presentación del libro, el alumnado ha tenido ocasión de hablar e intercambiar preguntas e inquietudes con ambos autores, Katrin Pereda y Ángel Erro, quienes se han mostrado agradecidos por la oportunidad de participar en un proyecto "interesante y bonito". También, se han mostrado muy interesados al ver el desarrollo de los dos cuentos iniciados por ellos.

La vicepresidenta Ollo ha tenido un encuentro informal con el alumnado en el que les ha felicitado por su participación en esta séptima edición del Cuento Cadena por los Derechos Humanos, su implicación y el buen resultado conseguido.

LOS CUENTOS, A ESCENA

Los dos cuentos recién publicados salen a escena gracias a la participación de las narradoras Marisa Serrano, Inma Gurrea e Izaskun Mujika. Una sesión se realizó este miércoles en la biblioteca de Cadreita y la segunda se realizará en la biblioteca de Noáin, este jueves, 11 de diciembre, a las 17.30 horas. En ellas, se llevan a cabo reflexiones sobre los Derechos Humanos y el alumnado participante podrá vivir de primera mano, en la biblioteca más cercana a su centro educativo, las sensaciones que vive un escritor o escritora que presenta su propio ejemplar.

Los 36 centros participantes en esta séptima edición del 'Cuento-cadena Derechos Humanos' son los siguientes: CP San Miguel (Aoiz), C.P.E.I.P La Balsa (Arróniz), Colegio Santa Luisa de Marillac (Barañáin), Arizkungo IP (Baztan), Iruritako Herri Eskola (Baztan), CP Elizondo IP (Baztan), Legasako Eskola (Bertizarana), Arotzenea IP (Narbarte / Bertizarana), Colegio Regina Pacis (Burlada), CPEIP Doña Teresa Bertrán de Lis (Cadreita), CPEIP Virgen de Nievas (Dicastillo), San Miguel IP (Santesteban), CPEIP San Miguel (Noáin-Valle de Elorz), CEIP Auzperri (Espinal-Erro), Lizarra Ikastola (Estella-Lizarra), CP Justo Pastor y Santos (Fustiñana), Atakondoa Eskola Publikoa (Irurtzun), Arrano Beltza IP (Iturmendi), CPEIP Ximénez de Rada HLHIP (Rada-Murillo el Cuende), CP San Miguel (Orkoien), Bernart Etxepare IP (Pamplona), Hegoalde Ikastola (Pamplona), Colegio Santa Catalina Labouré (Pamplona), Colegio Dominicas (Pamplona), CPEIP San Jorge (Pamplona), CEIP Colegio Vázquez de Mella-Bayonne (Pamplona), Centro Integrado Escuela de Educadoras y Educadores (Pamplona), Colegio FEC Vedruna (Pamplona), CP Juan Bautista Irurzun (Peralta), CPEIP San Bartolomé (Ribaforada), CP Alfonso X El Sabio (San Adrián), Garcés de los Fayos Ikastola (Tafalla), Larraintzar Ikastetxea (Ultzama), Erentzun Ikastola (Viana), Paz de Ziganda Ikastola (Villava) y Erreniega IP (Zizur Mayor).