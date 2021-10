Alzórriz (PSN) pide a Navarra Suma que "se adapte a la nueva Navarra sin vetos" para negociar los Presupuestos

Afirma que "cuando alguien quiere negociar de verdad no pone sobre la mesa cuestiones que han sido rechazadas en el Parlamento de Navarra"

PAMPLONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que Navarra Suma "sigue anclada en el pasado y debe adaptarse a la nueva realidad de Navarra, sin vetos y con una voluntad real de acuerdo en base a cuestiones que mejoran la vida de los ciudadanos".

Después de que el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, haya planteado un acuerdo presupuestario con doce condiciones "irrenunciables", Alzórriz ha respondido en un comunicado que "es una pena que el principal partido de la oposición siga anclado en políticas caducas cuando la ciudadanía necesita unidad política y presupuestaria para dar respuesta a sus necesidades tras año y medio de pandemia".

"Cuando Navarra necesita recuperación y transformación, Na+ sigue apostando por políticas que nada tienen que ver con la realidad de una sociedad navarra que ha avanzado y quiere que los políticos avancen con ella", ha asegurado.

El portavoz socialista ha criticado el planteamiento de Esparza y ha afirmado que "cuando alguien quiere negociar de verdad no plantea vetos de entrada y no pone sobre la mesa cuestiones que han sido rechazadas en el Parlamento de Navarra". "Hay que avanzar y dialogar y no confrontar permanentemente", ha añadido.

Alzórriz ha animado a NA+ a que "tienda puentes y tenga voluntad de construir, no a lo que están acostumbrados, destruir, confrontar y no avanzar". "Por ese camino no nos van a encontrar", ha incidido el socialista, para señalar que "si quieren avanzar y poponer cuestiones que mejoren la vida de las y los navarros, nos tendrán con la mano tendida".

El portavoz socialista ha trasladado a Esparza que "la sociedad navarra ha dicho que NA+ debe cambiar el rumbo, adaptarse a los nuevos tiempos, a la nueva Navarra, que no es la que ellos gobernaron, sino una que ha emprendido un camino diferente y que está liderada por el PSN".