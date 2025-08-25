Amimet se refuerza en la Ribera con la sede de Fustiñana, que ya ha cumplido su objetivo anual de inserción laboral

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Apenas diez meses después de su inauguración, la sede de la Asociación de Personas con Discapacidad de la Ribera (Amimet) en Fustiñana, la segunda de la asociación en la Ribera, además de la de Tudela, ha cumplido con el objetivo anual de inserción laboral del programa Ribera Orienta que, desde el 15 de mayo, se desarrolla en este espacio multidisciplinar abierto a las personas con discapacidad con una oferta de actividades de participación e inclusión tanto para ellos como para sus familias.

De esta forma, Ribera Orienta, proyecto impulsado a través de la convocatoria Más Empleo que financian La Caixa y la UE a través del Fondo Social Europeo Plus, ha logrado 25 cualificaciones y 22 inserciones de personas con discapacidad en riesgo de exclusión, en empresas de la zona.

Así, se culminan con éxito los itinerarios personalizados que llevan a cabo la educadora social y la trabajadora social de la asociación ribera bajo la coordinación de la directora de Amimet, Margarita Sánchez, según ha explicado la asociación en una nota.

El programa Ribera Orienta, ubicado en la sede de Amimet en Fustiñana que se inauguró el pasado noviembre, se desarrollará durante seis años trabajando de forma paralela con empresas de la zona y personas con discapacidad con el objetivo de facilitar su inserción sociolaboral a través de los citados itinerarios personalizados, que incluyen orientación laboral, formación, prospección laboral, acompañamiento, apoyo en la búsqueda de empleo y seguimiento en la contratación.

Según ha estacado la asociación, la relación con las empresas de la Ribera y la escucha activa de sus demandas de empleo han sido claves para la contratación de 22 personas que ocupan puestos en sectores que van desde el control de accesos a la logística, pasando por la limpieza.

Previamente, 25 de los beneficiarios de este servicio han cumplimentado cualificaciones acordes a las necesidades de las firmas demandantes y otras no cualificadas, pero necesarias para el desempeño diario de su labor, como las de gestión del tiempo o rutina laboral.

La directora de Amimet, Margarita Sánchez, ha destacado que "hemos estudiado y seguimos estudiando muy a fondo el mercado laboral ribero para delimitar los perfiles profesionales que necesitan las empresas para poder ajustar la formación que ofrecemos a los beneficiarios del programa". "Poco a poco, nuestras empresas van conociendo las ventajas de apostar por la inclusión social y contratar personas con discapacidad del programa, con cuya trayectoria estamos muy satisfechos y que sigue abierto para todas aquellas personas que quieran adherirse; estaremos encantadas de atenderlos y darles cabida en el programa", ha explicado.

La sede, situada en la calle Juan Pascual Esteban de Fustiñana, en un local cedido por el Ayuntamiento de la localidad, abrió sus puertas con el objetivo de reforzar y consolidar el papel de Amimet en la Ribera. "La apertura de esta sede ha tenido como finalidad, desde su inicio, consolidar un centro de referencia territorial para las personas con discapacidad y sus familias. Este espacio busca garantizar un acceso más próximo y equitativo a los recursos, servicios y programas de la entidad, evitando la necesidad de desplazamientos y reforzando la atención en el ámbito rural", ha detallado Sánchez.

En este sentido, el local está abierto al público entre las 8 y las 15 horas, y ofrece toda la cartera de servicios que puede consultarse en la web de la entidad ribera.