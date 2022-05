José Luis Azcona recibe el Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos Humanos

En la ceremonia, celebrada esta viernes, se han entregado también los premios que distinguen trabajos fin de estudios y tesis doctorales

Monseñor José Luis Azcona Hermoso, agustino recoleto navarro y obispo emérito de Marajó (Brasil), ha recibido este viernes el Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) 2021 por su lucha contra la explotación sexual y la trata de mujeres y menores en ese país.

La ceremonia ha estado presidida por la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en calidad de presidenta honoraria de la citada fundación, y por el rector de la universidad, Ramón Gonzalo. También han asistido, entre otras autoridades, la presidenta de Navarra, María Chivite, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el vicepresidente de la Fundación Brunet, Joaquín Mencos.

En el acto institucional, que ha tenido lugar en el aula Fernando Remacha de la UPNA, se han entregado también los Premios Universitarios Jaime Brunet a los Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo realizados por alumnado de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

En esta categoría han recogido sus galardones Mayra Ayesa Larumbe, Ainara Sánchez Liceaga y Maite Espinal Caminos. También se ha hecho entrega del Premio Brunet Tesis 2021 a Isabel Bravo Barahona por su trabajo sobre las personas refugiadas. En el acto, al que han acudido alrededor de 150 personas invitadas, la parte musical ha sido interpretada por el cuarteto Zura Quartet y por el Coro Juvenil del Orfeón Pamplonés.

Durante su discurso, Azcona ha destacado la importancia de la libertad y la justicia, ya que "sin libertad no hay derechos humanos" y "no puede haber paz si no hay justicia". "Con la verdad, con la libertad, con la justicia, viene la paz", ha afirmado, tras considerar que "aquel que entra en la lucha y en el combate por los derechos humanos tiene que amar a la humanidad por encima de partidos e ideologías".

"Me alegra mucho poder explicar los motivos que han llevado a un obispo ya anciano como yo a esta lucha por los derechos humanos, y lo llamo lucha porque es un verdadero combate. Lo primero, vengo a devolver aquello que recibí de mis padres, que me enseñaron que el principio y el final de una sociedad humana, de una familia, es decir la verdad siempre. Este principio me ha acompañado siempre, porque todos los que luchamos por los derechos humanos hemos sentido en la piel problemas de fidelidad a este ideal profundo", ha remarcado.

Por su parte, Unai Hualde ha destacado la necesidad de "perseverar sin descanso" en el cumplimiento y promoción de los derechos humanos ya que "no corren buenos tiempos", haciendo referencia a la situación en territorios como Ucrania, Sáhara, Palestina o Brasil. "Una forma de no olvidarlo son actos como este", ha trasladado, tras remarcar la importancia de "reconocer a las personas y colectivos que trabajan en defensa de los derechos humanos". Hualde, además, ha querido felicitar al galardonado por "toda una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos en Brasil".

En la misma línea se ha mostrado el rector de la UPNA, Ramón Gonzalo, que ha puesto en valor la figura del premiado, a quien ha calificado como un "referente" en la lucha por los derechos humanos, sobre contra la trata de personas. Gonzalo ha subrayado la "gran labor" realizada por Azcona, también "en contra de la destrucción del medio ambiente, la sobre-explotación de los recursos naturales y la sobre-pesca en la región". De esta forma, ha añadido que su "su valentía" y sus "éxitos" en su lucha le hacen merecedor del premio.

Finalmente, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha agradecido la "fortaleza y valentía" de Azcona, por aportar "dignidad y amparo" a la que es posiblemente "la una de las formas más deleznables de violación de derechos humanos, la explotación sexual, que vulnera el núcleo central del valor del ser humano" porque "lo cosifica".

En este sentido, ha afirmado que "el primer paso para combatir la injusticia es reconocerla e indignarse ante ella, y de ese sentimiento de indignación surge la fuerza para cambiar las cosas". "Frente a la injusticia no cabe la pasividad, no se puede mirar hacia otro lado. Luchar contra la pobreza, el sufrimiento y la privación es un deber moral de todos, de los poderes públicos y también de la sociedad civil. Todos podemos aportar nuestro granito de arena", ha señalado, tras considerar que el premiado "encarna" estos principios y que los derechos humanos "son anclajes ineludibles del mundo que queremos".

ENTREGA DE DIPLOMAS

En primer lugar, se ha procedido a la entrega de diplomas a las ganadoras de los premios universitarios para, posteriormente, hacer lo propio con el premio a la mejor tesis doctoral.

Ha sido la distinguida con este último, Isabel Bravo Barahona, la encargada de pronunciar una palabras en nombre de todas las premiadas. Durante su intervención, Bravo ha calificado esta ceremonia como un "envoltorio sutil y diseñado con esmero para proteger el legado de un hombre que fue consciente de que nuestras vidas pueden ser relevantes mas allá de los años que constituyen nuestra biografía".

Tras destacar la "defensa de los derechos humanos" que "marcó" la vida del premiado "y cuya conquista definitiva y global aún está lejos de poder considerarse cumplida", Bravo ha asegurado que recoger un premio en ese contexto supone para ella "un inmenso honor".

Posteriormente, Javier Blázquez Ruiz, secretario de la Fundación Jaime Brunet, ha dado lectura al fallo por el que se concedió el Premio Internacional Jaime Brunet a Monseñor José Luis Azcona Hermoso. El premio está dotado con 36.000 euros, que el galardonado destinará a diversas iniciativas humanitarias, un diploma y una escultura conmemorativa de Carlos Ciriza.

LUCHA CONTRA LA TRATA Y CONTRA LA PROSTITUCIÓN INFANTIL

José Luis Azcona (Pamplona, 1940) ha desarrollado su trayectoria en Brasil, a excepción de un corto periodo de tiempo en Alemania (1966-1970), en el que trabajó como capellán de inmigrantes españoles.

Desde el año 1985 hasta la actualidad, Monseñor José Luis Azcona trabaja en Brasil, donde se ha convertido "en un referente" de la lucha en favor de los derechos humanos y donde "ello le ha valido el ser amenazado de muerte por las mafias locales".

Según las palabras del premiado recogidas en la candidatura que en su día presentó ARCORES (Red Solidaria Internacional Agustino Recoleta), "la trata de personas está estrechamente relacionada con otras tres actividades ilícitas: tráfico de armas tráfico de drogas y explotación sexual de menores".

Tal y como se ponía de manifiesto en la citada candidatura en 2009, tras años de "denunciar repetidas veces la connivencia del poder político y empresarial con estas violaciones de los derechos humanos", impulsó la Comisión de Investigación en el Parlamento del Estado de Pará sobre la violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en dicho Estado y, especialmente, en Marajó.

En ella, informó de "la implicación de políticos y empresarios en la captación de menores", que eran, en ocasiones, "abordados en las escuelas y en las calles, a plena luz del día".