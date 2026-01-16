Ampliado el centro de día de Ribaforada, que cuenta con 30 plazas para mayores de 60 años con necesidades asistenciales

La consejera Maeztu junto al alcalde de Ribaforda, Tirso Calvo, y personal del centro de día de Ribaforada en el acto de inauguración - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha participado este viernes en la inauguración de la ampliación del centro de día de Ribaforada, que ha sido financiada por el Ejecutivo foral con 105.000 euros de los 180.000 que ha costado la obra en total.

Durante la visita, la consejera Maeztu ha recalcado el "compromiso" del Gobierno de Navarra con los centros de día, un servicio que, "en un contexto demográfico marcado por el envejecimiento de la población, se ha convertido en un recurso cada vez más demandado, porque resulta de gran valor para las personas mayores, para las personas con dependencia y también para sus familias".

En este sentido, ha agregado que "recursos de proximidad como este ayudan a las personas usuarias a mantener su autonomía y a prevenir un deterioro fomentando el envejecimiento activo".

En la inauguración han participado también Inés Francés, directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas; Tirso Calvo, alcalde de Ribaforada; y Borja Macaya, de Torre Monreal S.L. Solera Asistencial, empresa gestora del centro.

La principal actuación de la reforma ha consistido en el acristalamiento de la terraza de la planta baja, creando así una nueva sala polivalente de 90,70 metros cuadrados, que se suman a los 414,14 metros cuadrados de superficie útil ya existentes previamente.

Las instalaciones se distribuyen en dos plantas compuestas por múltiples espacios, como gimnasio, comedor, sala de estar, botiquín, lavandería, baños geriátricos, aseos, despacho y almacén.

Además, durante las obras se ha acometido una modificación del cerramiento de la terraza de la primera planta, sustituyendo la protección de ladrillo por una barandilla acristalada que permitirá a las personas usuarias en silla de ruedas contemplar las vistas.

El centro de día de Ribaforada, ubicado en la Plaza San Francisco Javier, cuenta con 30 plazas dirigidas a personas mayores de 60 años con necesidades terapéuticas, sociales y/o asistenciales y tiene como objetivo "mejorar la salud y la calidad de vida de las personas usuarias, fomentando su independencia y autonomía a través del envejecimiento activo".

Para la atención a las personas usuarias, el centro cuenta con un equipo de profesionales compuesto por terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, médico, psicólogo y personal de enfermería.

MÁS DE 8 MILLONES PARA 28 CENTROS DE DÍA

El Gobierno de Navarra "continúa con su apuesta por el impulso los centros de día", que comenzó en 2022 con una convocatoria del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo con una inversión de más de 3,5 millones de euros provenientes de Fondos Europeos MRR Next Generation.

Además de esta convocatoria, el Gobierno de Navarra ha destinado fondos propios en los presupuestos de los últimos ejercicios, por lo que el importe total destinado a subvención de este tipo de recursos supera los 8 millones de euros que van a permitir la puesta en marcha de cerca de 500 nuevas plazas.

El Ejecutivo foral va a destinar en 2026 otros 700.000 euros para una nueva convocatoria a entidades locales para subvencionar la construcción de centros de día.

Desde el año 2022, Derechos Sociales ha financiado la construcción o reforma de 28 centros de día, 27 de titularidad municipal: Mendaza, Barañáin / Barañain, Berriozar, Murchante, Sartaguda, Zizur Mayor / Zizur Nagusia, Aibar / Oibar, Cadreita, Esteribar, Valle de Elorz / Elortzibar, Fontellas, Ansoáin / Antsoain, Tafalla, Ayegui, Estella-Lizarra, Azagra, Baztan, Roncal / Erronkari, Basaburua, Pamplona / Iruña, Iza, Mendavia, Arguedas, Guesálaz / Gesalatz, Oteiza, Mendigorría y Ribaforada; y un centro de día de propiedad privada en Altsasu / Alsasua, el centro de día psicogeriátrico Josefina Arregui.

A través de estas convocatorias, el Gobierno "promueve la creación de espacios más familiares y reducidos, lo más parecidos a un hogar, que se adecuarán al modelo de atención integral y centrada en la persona, que ya se está desarrollando en Navarra".