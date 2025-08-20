Ana Navarro, nombrada directora de Personas y Valores del Hospital San Juan de Dios de Pamplona-Tudela. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA-TUDELA

El Hospital San Juan de Dios (HSJD) de Pamplona-Tudela ha incorporado a Ana Navarro Sancho como nueva directora de Personas y Valores. Ana Navarro es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y posee un Máster en Dirección de Recursos Humanos por ESIC Business & Marketing School.

Según ha explicado el centro en una nota, la nueva directora de PyV de HSJD Pamplona cuenta con experiencia en el ámbito de los recursos humanos y ha trabajado durante más de 18 años para la multinacional alemana Adidas, una parte de ellos en su central de Herzogenaurach (Alemania), donde ha desempeñado el cargo de Senior HR Manager, liderando proyectos internacionales de desarrollo del talento, transformación cultural y promoción de entornos laborales inclusivos.

Con este nombramiento, el Hospital San Juan de Dios de Pamplona-Tudela quiere reforzar su "compromiso con el cuidado integral de las personas y la promoción de una cultura organizacional basada en los valores de la Orden Hospitalaria".