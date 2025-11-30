ANAPAR impulsa un nuevo podcast para "no vivir el Parkinson en soledad"

La Asociación Navarra de Párkinson (ANAPAR) ha puesto en marcha 'Hablando de Párkinson', un podcast que busca "informar, apoyar y acompañar" a las personas afectadas. - ANAPAR

La Asociación Navarra de Párkinson (ANAPAR) ha puesto en marcha 'Hablando de Párkinson', un podcast que busca "informar, apoyar y acompañar" a las personas afectadas para "no vivir el párkinson en soledad", a través de testimonios y consejos de expertos, familias, profesionales y personas afectadas. El proyecto, apoyado por el programa Innova de Fundación 'la Caixa' y Fundación Caja Navarra, se puede escuchar y ver con carácter mensual en Ivoox, YouTube y en las redes sociales de la asociación

"Queremos que 'Hablando de Párkinson' sea un espacio de personas que conviven de alguna manera con la enfermedad, para otras personas que también la viven. Un espacio en el que compartir experiencias y ofrecer herramientas para que las personas afectadas y sus familias puedan afrontar mejor la enfermedad", explica en una nota de prensa Arantza Gorraiz, trabajadora social de ANAPAR.

El pasado jueves se estrenó el segundo episodio con la participación de la neuróloga Arántzazu Gorospe, del Hospital Universitario de Navarra.

El Párkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica, progresiva e incapacitante, con unas 2.000 personas diagnosticadas en Navarra. Más allá de los temblores o la rigidez, "puede presentar síntomas como depresión o apatía, provocando un fuerte impacto emocional y social y empujando a muchas personas al aislamiento y la soledad". Brindarles un espacio de encuentro y apoyo mutuo es el objetivo de este podcast, que busca "informar, empoderar y fortalecer la red de apoyo entre personas afectadas, familiares, cuidadores y profesionales".

Para ello, cada episodio ofrecerá experiencias, consejos e información rigurosa de la mano de personas expertas, profesionales de neurología, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y psicología, así como de familiares, personas cuidadoras y afectadas. Además, cada episodio incluirá una sección sobre mitos y realidades de la enfermedad, para "sensibilizar a la sociedad y romper estigmas asociados al Párkinson, una enfermedad que pese a su gran presencia sigue siendo poco conocida". "Ni son solo temblores ni es una enfermedad de mayores, falsos mitos que conducen a una falta de comprensión hacia quienes conviven con la enfermedad", señalan desde la asociación.