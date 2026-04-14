ANAPAR lanza la campaña 'No soy Parkinson' para reivindicar que "el diagnóstico no define a las personas"

Imagen del acto de la Asociación Navarra de Parkinson (ANAPAR) celebrado en el Parlamento de Navarra - EUROPA PRESS

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Navarra de Parkinson (ANAPAR) ha lanzado la campaña 'No soy Parkinson' para reivindicar que "el diagnóstico no define a las personas" y reclamar "compromiso" a instituciones, empresas y ciudadanía para "eliminar prejuicios y barreras".

La asociación ha celebrado este martes un acto en el Parlamento de Navarra con motivo del Día Mundial del Parkinson -este sábado 11 de abril-, encabezado por el presidente de la Cámara foral, Unai Hualde, la presidenta de ANAPAR, Mila Ortín, y el secretario de la asociación, Pepe Uruñuela.

En este acto, el Parlamento de Navarra ha mostrado su adhesión al Día Mundial de la enfermedad, y ANAPAR ha presentado la campaña 'No soy Parkinson' y las jornadas de Parkinson 2026, que se celebrarán del 11 al 18 de abril.

En su intervención, Hualde ha felicitado a la asociación por sus 35 años de trabajo "por la mejora del tratamiento de esta enfermedad, ofreciendo apoyo, participando en estudios sobre la enfermedad y colaborando con las instituciones para mejorar las condiciones de vida de las personas con Parkinson y las de sus familias".

También ha valorado "las mejoras sanitarias y sociales" que se han alcanzado estos últimos años, pero ha mostrado "cero autocomplacencia porque tenemos que seguir por esta senda, pues queda mucho por hacer". En esta línea, ha incidido en "la importancia y necesidad de invertir y de seguir apostando por la investigación y por la mejora del tratamiento sobre esta enfermedad".

"Se dan avances en la investigación, en los tratamientos que invitan a la esperanza, pero siempre tendremos que seguir colaborando con asociaciones como ANAPAR para la mejora del tratamiento y de la calidad de pacientes y familiares", ha apuntado.

Por su parte, Pepe Uruñuela ha subrayado que "entidades como ANAPAR y otras similares que atienden a personas afectadas de enfermedades crónicas son absolutamente necesarias". "Ha pasado mucho tiempo desde que, en el año 1991, seis personas con más ilusión que medios pusieron en marcha la asociación. Y a lo largo de estos años han sido muchas las personas que desinteresadamente han colaborado y colaboramos para conseguir llegar a lo que hoy es ANAPAR", ha indicado, tras añadir que "no fue un camino fácil" pero "trabajaron, lucharon, pelearon y lo consiguieron".

Uruñuela ha explicado que la asociación cuenta en la actualidad con 279 socios, semanalmente acuden a realizar actividades 135 personas, "que es bastante", sin contar las actividades colectivas como grupos de apoyo psicológico y el coro de ANAPAR.

Sin embargo, ha remarcado que "desgraciadamente, nos encontramos una gran limitación en el espacio" que "es muy difícil de solucionar por los altos precios del mercado inmobiliario". "Esperamos que las autoridades competentes nos ayuden a ir superando estas carencias", ha subrayado.

Por otro lado, en cuanto a las jornadas con motivo del Día Mundial del Parkinson, la asociación ha convocado una serie de actividades en Pamplona, Tudela y Estella. Este miércoles instalarán en Pamplona un punto de información junto al monumento al Encierro, en la avenida Carlos III, desde las 11.30 horas; y en el centro cívico Lestonnac de Tudela celebrarán a las 17 horas la charla 'El mejor fármaco no tiene prospecto'.

El jueves llevarán el punto informativo a la plaza de los Fueros de Estella, desde las 11.30 horas, y en el Civican de Pamplona se celebrará una mesa redonda y grabación de podcast a las 16.30 horas. El viernes tendrá lugar una visita guiada a la Catedral de Pamplona a las 12 horas y posteriormente una comida de "confraternización", y el sábado un concierto solidario de AGAO en el Conservatorio Superior de Música a las 18 horas.

En cuanto a la campaña 'No soy Parkinson', ha destacado que este año el lema es "contra la discriminación", porque "el diagnóstico no define a las personas". "Con esta campaña queremos poner rostro a quienes conviven con la enfermedad y con síntomas muchas veces invisibles", ha reivindicado, tras emplazar a que "nadie viva su Parkinson en soledad".

También se ha dirigido a los parlamentarios presentes en el acto, a quienes ha trasladado que "tenéis una gran responsabilidad". "Tenemos un tesoro que se llama sanidad pública y hay muchas personas que, por intereses económicos particulares, están intentando desvirtuarla y así poder tender a la privatización y convertir la sanidad, la salud, en un negocio. No lo dejéis, por favor. Que no acabemos como algún país en que tener una enfermedad grave supone o la muerte o una ruina económica", ha subrayado.

Por su parte, Mila Ortín ha dado lectura a un manifiesto que recoge que "en España hay más de 160.000 personas diagnosticadas de Parkinson" que "no solo afrontan los retos de una enfermedad crónica y neurodegenerativa, también se enfrentan a unas situaciones que los hacen sentirse invisibles, juzgadas o tratadas como si hubieran perdido el control de su propia vida".

Según ha continuado, "se discrimina cuando se duda de la capacidad de alguien por tener temblor, cuando la palabra de quien vive con Parkinson se ignora, cuando la falta de equilibrio o las dificultades en el habla provocan burlas o miradas con juicio, cuando el diagnóstico pesa más que la trayectoria, el talento o la experiencia".

En este sentido, se exige un "compromiso un compromiso que vaya más allá de la sensibilización de un solo día y que debe traducirse en acciones concretas". Entre ellas, "un compromiso de las instituciones para garantizar el acceso a servicios a servicios públicos sin barreras, formar a sus trabajadores y trabajadoras para reconocer el Parkinson y atender con sensibilidad a quienes lo a quienes lo padecemos y apoyar la investigación".

"Un compromiso de los entornos de trabajo para no excluir, para adaptar, para valorar el talento más allá de la enfermedad. Un compromiso de la sociedad para romper estereotipos, eliminar prejuicios y construir entornos donde nadie sea juzgado. Convivir con Parkinson ya es un reto. La discriminación no puede ser uno más", ha remarcado.