La antigua estación de autobuses tendrá disponible el próximo año el primer cambiador inclusivo de Navarra

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para instalar un cambiador inclusivo en el espacio Geltoki, ubicado en la antigua estación de autobuses, están próximos a comenzar. El Ayuntamiento de Pamplona ha adjudicado las obras del que será el primer cambiador de estas características en Navarra a la empresa Gaman Diversidad e Inclusión SL, por un importe de 150.691,60 euros, IVA del 21% incluido, con un plazo de ejecución de dos meses.

El nuevo cambiador inclusivo se instalará en un espacio que hasta ahora se destinaba a almacén en la antigua estación de autobuses. Este espacio se convertirá en "un cambiador accesible, amplio, seguro e higiénico, dotado de inodoro, camilla con biombo para cambiarse, lavabo, alcachofa de ducha para lavarse, etcétera".

El proyecto ahora adjudicado lo ha redactado el área de Proyectos Estratégicos y Movilidad, e incluye el suministro e instalación de un módulo prefabricado como cambiador inclusivo, una estructura monobloque de acero galvanizado, al que se dotará de las instalaciones necesarias de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad y red de telecomunicaciones, esta última para el sistema de aviso y alarma.

El acceso a este cambiador, que estará concluido para 2026, se realizará desde el interior de la antigua estación, con acceso a su vez desde la calle Tudela. Dará servicio a todas las personas, incluidas las de edad avanzada o personas con movilidad reducida y responde a la demanda que un grupo de familias y la asociación para la atención a personas con parálisis cerebral ASPACE, trasladaron al Área de Acción Social, y que contó con el respaldo de todos los grupos municipales.