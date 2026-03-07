Anvite se desmarca de nuevo del acto del Gobierno de Navarra por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo

Archivo - Acto de Anvite y Fundación Tomás Caballero por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite) ha declinado un año más la invitación del Gobierno foral para conmemorar, el miércoles 11 de marzo, el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Una decisión que ha adoptado para mostrar su "profunda disconformidad" con las actuaciones del Ejecutivo navarro con las víctimas del terrorismo y para reclamar "un cambio" donde "la paz se construya sobre la verdad y el reconocimiento explícito del dolor y daño causados".

En una nota de prensa, la asociación ha recordado que fueron los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en el que murieron 193 personas, el que impulsó la instauración de esta jornada conmemorativa. "Esta efeméride apuntala nuestros valores europeos, aquellos que abogan por los derechos humanos, la libertad, la paz y la solidaridad, y reafirman nuestro compromiso con la construcción de un mundo donde la paz y la libertad prevalezcan sobre el odio y la violencia", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que en Navarra, "la banda terrorista ETA asesinó a 42 personas, sumando además una cifra incalculable de heridos, de personas con secuelas psicológicas y de desplazados forzosos que tuvieron que abandonar su tierra".

Por todo ello, Anvite ha declinado de nuevo la invitación del Gobierno de Navarra "para conmemorar junto a ellos este día". "Nuestra herida no cicatriza porque, lamentablemente, las razones que nos llevaron a no participar en estos actos en el pasado, lejos de desaparecer, se siguen produciendo y enquistando", ha criticado.

Desde Anvite han destacado que "no podemos participar de la hipocresía -ni tolerarla- de quienes depositan flores un día al año mientras el resto del tiempo justifican o minimizan el dolor de las víctimas sin exigir a sus socios preferentes que reconozcan, asuman y condenen sin paliativos el sufrimiento causado".

Igualmente, se han opuesto "frontalmente a que se tergiverse la historia, la verdad de lo que pasó, y se acomode a la conveniencia de los verdugos". "No podemos callarnos cuando se nos pretende engañar disfrazando pactos políticos, como mejoras de una supuesta convivencia", ha rechazado.

Por eso, desde Anvite han resaltado que "no solo recordaremos a quienes sufrieron la barbarie, sino que también alzaremos la voz para seguir exigiendo un cambio" que "nos permita avanzar hacia una sociedad en plena libertad donde la memoria de las víctimas sea un pilar fundamental, donde la justicia prevalezca y donde la paz se construya sobre la verdad y el reconocimiento explícito del dolor y daño causados".

Así, la asociación ha animado a la ciudadanía a que el próximo miércoles 11 de marzo deposite una flor junto al monumento erigido en recuerdo a las víctimas del terrorismo, situado en la plaza de la Constitución.