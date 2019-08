Anvite exige a las instituciones un "compromiso sincero con las víctimas" y rechaza el "blanqueo de los terroristas"

Publicado 15/08/2019 11:16:32 CET

PAMPLONA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas de ETA en Navarra (Anvite) ha destacado que seguirá "exigiendo de nuestras instituciones, sea quien sea quien las gobierne, el compromiso sincero con las víctimas" y ha remarcado que rechazará "todo intento de blanqueo de los terroristas y sus cómplices" así como "ningún relato que falsee lo ocurrido tras 50 años de terrorismo".

Asimismo, ha reclamado que "se exija a EH Bildu una condena firme del terrorismo de ETA y una absoluta deslegitimación de la violencia terrorista" y ha destacado que luchará "contra la normalización e incluso promoción de los homenajes a terroristas excarcelados y contra cualquier acto que suponga una humillación y una revictimización para nosotros y para quienes representamos".

"Estaremos trabajando codo con codo con quien quiera acompañarnos en esta pelea y rechazaremos frontalmente a quien dé un mínimo de oxígeno a quienes han celebrado en el pasado y todavía justifican hoy en día como un 'derecho' la muerte de nuestros familiares", ha remarcado.

Para Anvite, "el cambio de estrategia de la banda terrorista y el abandono de la violencia armada no supone en ningún caso el cese de sus objetivos ni de los intentos de condicionar el desarrollo de nuestras instituciones ni nuestro modelo de país". "Sin embargo, este cambio de estrategia conlleva necesariamente el intento de blanqueo de su pasado terrorista y delictivo para poder tener encaje en nuestras instituciones y el consiguiente peligro de que haya quien no sepa o no quiera verlo", ha señalado.

En este sentido, la asociación ha explicado que nació para "preservar el reconocimiento y la memoria de quienes han sido víctimas de ETA, como fundamento básico de un marco de convivencia basado en los principios de verdad, memoria, dignidad y justicia, rechazando cualquier intento de blanquear la historia de la banda terrorista".

Por ello, Anvite ha remarcado que "no sólo nos sentimos legitimados para verter nuestras opiniones acerca de cualquier asunto que nos concierna como víctimas en defensa de nuestras justas reivindicaciones, es que nos sentimos obligados y es esta la causa y uno de los principales objetivos de nuestra asociación".

Finalmente, la asociación ha mostrado su agradecimiento con "todas las personas, asociaciones civiles, partidos políticos e instituciones que nos acompañan de corazón en nuestras reivindicaciones y especialmente a los que han marcado el camino en la defensa de la memoria de las víctimas del terrorismo, desde el principio hasta nuestros días".