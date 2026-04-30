Aprobada la convocatoria de una oposición para la cobertura de dos plazas de sociólogo para el Ayuntamiento de Pamplona

PAMPLONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

A partir del mes de septiembre está previsto que comience la oposición para la cobertura de dos plazas del puesto de trabajo de sociólogo al servicio del Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos. La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta convocatoria de empleo público para dos plazas, una en turno libre y otra en turno de promoción, de régimen funcionarial y nivel A.

Quienes concurran a esta convocatoria deben hallarse en posesión del título de grado universitario en Sociología o título declarado equivalente. Además, deben cumplir los requisitos de nacionalidad española, de un estado de la Unión Europea o de un estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales ratificados por España; tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. Deben, asimismo, poseer la capacidad física y psíquica necesarias para el desempeño de las funciones y no hallarse inhabilitadas ni suspendidas ni separadas del servicio de una Administración Pública.

Para las personas aspirantes al turno de promoción se exige tener la condición de personal fijo perteneciente a cualquiera de las administraciones públicas de Navarra y no hallarse en excedencia voluntaria o forzosa, excepto cuando la persona en situación de excedencia voluntaria se encuentre prestando servicios en otro puesto de trabajo de carácter fijo o temporal en la misma administración convocante. Igualmente, se debe pertenecer al mismo o inferior nivel de las vacantes convocadas y tener cinco años de antigüedad reconocida en las administraciones públicas u ocho años en el caso de los Cuerpos de Policía de Navarra.

El plazo para apuntarse se iniciará una vez que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial de Navarra. Las bases se podrán consultar en la página web municipal, en el apartado de 'Convocatorias de empleo público'. La tasa que las personas que se apunten tienen que abonar en concepto de derechos de examen y formalización de expedientes asciende a 26 euros.

La oposición constará de una prueba que, a su vez, tendrá dos partes. La primera de ellas será un cuestionario tipo test de carácter teórico con un máximo de 100 preguntas con varias alternativas de respuesta sobre las materias contenidas en el temario. La puntuación máxima del ejercicio será de 60 puntos, quedando eliminadas las personas aspirantes que no alcancen los 30 puntos.

La segunda parte consistirá en resolver por escrito o por ordenador dos casos prácticos con preguntas de desarrollo relacionados con la materia incluida en el temario de la convocatoria. La puntuación máxima será de 40 puntos, de los que 30 se corresponderán con la parte escrita y 10 a la parte oral. La parte escrita se llevará a cabo por el sistema de plicas.

Serán convocadas a exponer y defender oral y públicamente los casos prácticos las 30 personas del turno libre que hayan obtenido las calificaciones más elevadas en la realización de la segunda prueba, así como todas las personas del turno de promoción que hayan aprobado. Superarán esta segunda parte de la prueba quienes obtengan al menos 15 puntos en la parte escrita y 5 puntos en la exposición oral.