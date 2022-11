Aprobada la deducción extraordinaria en el IRPF para las rentas inferiores a los 35.000 euros

PAMPLONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos favorables de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra y la abstención de Navarra Suma, una proposición de ley foral que contempla una deducción extraordinaria en el IRPF para las rentas inferiores a los 35.000 euros para el periodo impositivo de 2022.

Tramitada en lectura única, la ley foral, impulsada por PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, establece una deducción de 540 euros para las declaraciones individuales inferiores a 18.000 euros. Por encima de 18.000 euros y hasta los 35.000 euros, la deducción será progresiva de forma decreciente.

La deducción regulada en esta disposición será incompatible con la deducción extraordinaria para paliar el impacto económico derivado de la crisis energética regulada en el artículo 26 del Decreto-ley foral 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

En defensa de la proposición, la socialista Ainhoa Unzu ha destacado "la disposición de los grupos para alcanzar acuerdos". "Hacemos política útil y ponemos como prioridad a las personas", ha dicho, para señalar que "durante la legislatura hemos alcanzado grandes acuerdos y se ha beneficiado Navarra". "Esta ley vuelve a ayudar a quien más lo necesita", ha aseverado.

Unzu ha manifestado que esta medida "tendrá un impacto de 65 millones y beneficiará 297.000 personas, el 60 por ciento de los declarantes". "No recuerdo una medida extraordinaria así, no la ha habido", ha expuesto, para criticar que "la derecha nos ha presentado una propuesta que es bastante similar a la nuestra, pero multiplica el gasto". "Esto no va de enfrentar medidas, sino de establecer medidas quirúrgicas, adecuadas y dirigidas a las personas que más lo están necesitando", ha expuesto.

Según ha dicho, en una situación económica difícil, "la fiscalidad debe pedir un esfuerzo extra a quien más tiene para ayudar a quien más lo necesita". "Esta es otra medida más que va a beneficiar a las personas", ha dicho, para invitar a Navarra Suma a "sumarse" y pedirles que "no se desmarquen de lo que necesita la sociedad navarra; por una vez se sume a una mayoría entre diferentes".

Desde Geroa Bai, Mikel Asiain, que ha trasladado a Navarra Suma que "una vez más se quedan solos", ha manifestado que "la espiral inflacionista sin precedentes genera un problema para las rentas con menos poder adquisitivo y para hacer frente a esta situación se plantea esta deducción extraordinaria, un alivio importante para estas rentas, una ayuda en estos tiempos de zozobra".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha indicado que "no es la proposición de ley que desde mi grupo plantearíamos", pero ha señalado que es una deducción extraordinaria para una "parte muy importante" de los contribuyentes y en una cuantía "importante". "Da igual que se aprobara en mayo o en diciembre porque el resultado práctico de esta deducción no se va a producir hasta la declaración de la próxima primavera", ha expuesto, para destacar que era "necesaria una respuesta extraordinaria".

Por su parte, Mikel Buil, representante de Podemos, ha señalado que se trata de una proposición de ley "extraordinaria" para aliviar "una situación concreta", para "aliviar la carga del IPC donde más hace falta". "Estamos orgullosos de traer esta proposición de ley y esperamos que alivie a las personas que más penuria tienen que pasar", ha expuesto.

Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha señalado que esta medida "nos parece que es un avance, aunque no sea el suficiente". "Es una medida de apoyo a las familias con una situación económica más complicada, la inflación está disminuyendo el poder adquisitivo de las familias", ha dicho, para abogar también por una deflactación, que "sería duradera".

En el turno en contra de la proposición, la parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha señalado que ante la situación económica actual, con el alza de los precios y la pérdida del poder adquisitivo, "hacen falta medidas rápidas y de alcance pero no las hemos visto en Navarra". Aquí, ha dicho, "medidas escasas e insuficientes". "Esta medida, esta deducción, no es suficiente", ha opinado, para acusar a los grupos de "oportunistas". "Estamos debatiendo justo ahora una deducción que se verá en 2023, que tiene mucho de traca final", ha comentado.

Valdemoros ha señalado que "los precios van a seguir subiendo siempre que haya inflación y ustedes proponen una paga de una sola vez". "Con nuestro modelo, deflactábamos varios conceptos tributarios", entre otras medidas, ha afirmado, para indicar que "no se trata de competir con ustedes, se trata de ayudar no solo a las rentas más bajas, sino también a la clase media, que en Navarra es muy amplia".