Aprobados los precios máximos de expropiación de bienes y derechos afectados por las obras de la segunda fase del Canal

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Canasa aprobó en su sesión del pasado lunes 16 de marzo en Artajona los precios máximos y bienes y derechos afectados por las obras de la segunda fase del Canal de Navarra. Se trata de una paso "previo y fundamental" a la licitación de esta obra en el presente año 2026 y abarca unos 1.500 expedientes.

Todo ello "según lo dispuesto en la legislación vigente en materia de suelo y expropiación forzosa", así como con el objetivo de establecer "el marco económico de negociación amistosa, garantizando seguridad jurídica y control presupuestario".

Las parcelas afectadas por el proyecto de referencia se encuentran en los términos municipales de Pitillas, Ujué, Santacara, Mélida, Valtierra, Arguedas, Tudela, Corella, Cintruénigo, Cascante y Tulebras y el territorio Bardenas Reales de Navarra.

Afecta a uso o aprovechamientos destinados ahora a tierra arable (regadío y secano), frutal (secano y regadío), frutos secos (secano y regadío), olivar (secano y regadío), huertas o pastos, así como a edificaciones, zona urbana o ríos / corrientes.

El importe máximo global estimado para la adquisición de los bienes y derechos afectados necesarios para la ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra asciende a 5.845.151,60 euros.

A dicha cantidad se adiciona una previsión económica equivalente al 30%, esto es, 1.753.545,48 euros destinada a atender las eventuales contingencias e indemnizaciones complementarias que pudieran derivarse del procedimiento expropiatorio. En consecuencia, el importe máximo total estimado aprobado asciende a 7.598.697,08 euros.

La medida aprobada por Canasa "es un paso previo e imprescindible para avanzar con seguridad jurídica a la licitación definitiva de las obras de la segunda fase del Canal de Navarra en el presente año 2026".

La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) aprobó el pasado 13 de noviembreel proyecto de construcción de la segunda fase del Canal de Navarra.

Esta infraestructura permitirá la puesta en riego de hasta un máximo de 20.214 hectáreas en la Comunidad foral, distribuidos en 11 sectores, dos de ellos, el XI y el XII, situados en la margen izquierda del Ebro y el resto en la margen derecha del río, con un caudal total en origen de 20 m3/s.

Además, "garantizará el agua de boca de calidad" a diferentes núcleos de población de la Ribera Navarra mediante la conexión de las conducciones a los sistemas de abastecimiento existentes.