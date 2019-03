Aranburu dice que no hay una campaña de control sobre deducciones en la concertada, pero siempre se "vigila"

Publicado 07/03/2019 11:15:59 CET

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha afirmado que la Hacienda foral no está realizando una campaña específica de control sobre las deducciones por donaciones a centros de educación concertada, pero ha afirmado que eso "no quiere decir que si hay un incumplimiento y se detecta, no se actúe". "Hacienda siempre va a vigilar el cumplimiento de los requisitos esenciales de este beneficio fiscal", ha asegurado

Aranburu, en respuesta a una pregunta de Podemos-Orain Bai, ha explicado que la normativa navarra prevé que las familias que educan a sus hijos en cooperativas de enseñanza, centros concertados o centros religiosos pueden desgravarse un 25% en la declaración de la renta de las aportaciones voluntarias que realicen a estos centros. "Esta modificación se introdujo por ley foral en 2013. La idea que subyacía era dar el mismo tratamiento a las cooperativas de enseñanza que ya tenían los colegios religiosos", ha explicado.

El consejero ha apuntado que este beneficio fiscal "está sujeto a normas restrictivas de cumplimiento, como todo beneficio fiscal". En este caso, algunos de los requisitos son que se trate de donaciones que sean voluntarias y sin recibir a cambio una contraprestación, y que se realicen bien a una fundación del centro educativo o centro religioso o bien a una cooperativa de enseñanza.