Arasti pide al PP "no lanzar bulos o desinformaciones" acerca del pacto PSOE-ERC sobre financiación

Reclama que "no se sumen al carro de quienes por ignorancia o por maldad quieren colocarnos en un lugar que no es el nuestro"



PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha emplazado al PP a no "lanzar bulos o desinformaciones" acerca del pacto entre PSOE y ERC sobre financiación autonómica.

"¿Usted ha podido leer el contenido de ese acuerdo que menciona? Porque más allá de una somera introducción que hemos podido ver todos, donde habla de una financiación diferenciada, no habla de otra cosa. Si usted tiene más conocimiento nos podría decir qué contiene ese acuerdo y en qué términos se expresa", ha planteado a la parlamentaria del PP Irene Royo durante el pleno parlamentario de este jueves.

En respuesta a una interpelación de los 'populares' sobre "la necesidad de abordar la fiscalidad como un pilar clave de ingresos y estrategia económica", Arasti ha considerado que si Royo ha leído el contenido de dicho pacto es "una auténtica privilegiada". "Nosotros no, y por eso no debemos permitirnos el lujo de lanzar bulos ni desinformaciones, ni entrar en temas que a la Comunidad foral ni nos afectan ni nos preocupan", ha señalado.

En este sentido, ha considerado "sorprendente" que, desconociendo el acuerdo, Royo "sea capaz de ponerlo en cuestión y de sacar sus propias conclusiones de unas palabras que ha podido decir el presidente" Sánchez. "El marco bilateral que nosotros tenemos con el Estado nos saca precisamente de todo eso en lo que ustedes nos quieren meter, y cuando llegue ese momento lo defenderemos en ese marco bilateral de negociación, como lo hemos hecho siempre", ha añadido.

Según ha continuado Arasti, en el PP "practican una fiscalidad donde la prioridad no es el bienestar de toda la ciudadanía", algo "muy diferente a lo que se practica en Navarra". "Ustedes prefieren poner en marcha medidas fiscales que beneficien a unos pocos y que además siempre coincide con los que más tienen y pueden permitírselo. Es evidente que ahí no nos vamos a encontrar nunca. Habla incesantemente del acuerdo entre el PSOE y ERC y lo hace tratando de que en Navarra demos nuestro punto de vista o nuestro posicionamiento. No sé por qué, si ustedes ya han hecho su propio diagnóstico", ha criticado.

En cualquier caso, ha subrayado que "en Navarra, a este Gobierno, lo que le ocupa es su propia realidad". "Esa que nos otorga precisamente nuestro Fuero, que refrenda la Constitución y que nos permite gestionar nuestros propios ingresos, ser solidarios también con el conjunto de territorios y mantener una relación bilateral con el Estado que, año tras año, va dando sus frutos, le pese a quien le pese", ha remarcado.

En este sentido, ha pedido Arasti al PP que "no confundan o intenten confundir a la gente". "Ustedes también son navarros, no se sumen al carro de quienes por ignorancia o por maldad quieren colocarnos, aprovechando nuestro marco fiscal, refrendado por la Constitución, en un lugar que no es el nuestro. Sería una gran noticia para la ciudadanía navarra y creo que también para su propia formación política que se despegaran de ciertos mantras y ciertos posicionamientos en los que se nos menciona y se trata de menospreciar la idiosincrasia navarra", ha comentado.

Además, ha considerado que "para hablar de nuestra fiscalidad, en la que trabajamos intensamente de cara a la próxima ley de Medidas Tributarias, tiene que sacar a colación la línea oficial de su partido en Madrid". "Lo que a nosotros nos importa es la defensa de nuestra identidad. En esa línea venimos trabajando y así lo seguiremos haciendo pase lo que pase más allá de nuestras fronteras. Tenemos un Convenio Económico con el Estado que creo que conoce al dedillo, o debería conocerlo", ha remarcado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha señalado que el acuerdo PSOE-ERC "pone en jaque la financiación de las administraciones y va a afectar a Navarra y a su sistema tributario". "La duda que a nosotros nos genera es cómo va a compensar este Gobierno esos efectos negativos", ha dicho, tras apuntar que "Navarra no puede pagar el peaje" del acuerdo "con una subida de impuestos".

En nombre de UPN, Javier Esparza ha considerado que la interpelación responde "a la urgencia que tenía el PP de hablar de Cataluña", porque "salvo que a mí se me escape algo, la política fiscal en Navarra la define el Gobierno de Navarra". "ERC no define la política fiscal que hay en Navarra, y el Partido Socialista de Cataluña tampoco. El acuerdo entre ERC y el PSOE nos podrá afectar en otras cosas, pero en la política fiscal yo no veo por qué", ha dicho.

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha afirmado que "con su delirio de discurso", Royo "se acaba de cargar el régimen foral de Navarra de un plumazo". "Navarra es una Comunidad foral cuya actividad tributaria y financiera con el Estado se regula a través del convenio económico, que tiene carácter pactado, bilateral e indefinido, por lo tanto, absolutamente nada que ver con el debate de la financiación autonómica que tiene lugar en el régimen común", ha reivindicado.

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha afirmado que "la financiación especial acordada para Cataluña es perfectamente legítima". "Ya es hora de aceptar la plurinacionalidad del Estado y de vincular los debates del modelo de financiación a esta realidad", ha comentado, tras añadir que "el convenio económico que tenemos en Navarra, que la derecha siempre pone en cuestión, es totalmente solidario".

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha considerado que "antiforalista es utilizar el convenio convenio navarro y el régimen foral como arma arrojadiza", al igual que "comparar el régimen común con el régimen foral". "Ha hecho una comparación que eso sí que es atacar a los derechos históricos de Navarra", ha remarcado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha destacado que el pacto PSOE-ERC "no es un acuerdo de ningún gobierno, es un acuerdo de dos partidos políticos". "Si ustedes piensan eso de un régimen diferenciado en Cataluña, ¿qué piensan del régimen diferenciado de Navarra?", ha planteado al PP.

Maite Nosti, de Vox, ha criticado que "Navarra, que a pesar de tener su propia fiscalidad, es una comunidad donde los impuestos que este Gobierno, con el beneplácito de sus socios, aplica a sus empresas y a los ciudadanos son extremadamente elevados". "Urge acometer una bajada masiva de impuestos. Ustedes dirán que los impuestos sirven para sostener el estado del bienestar. El único bienestar que a ustedes les importa es el suyo, jamás han pensado en los navarros ni en el resto de los españoles", ha apuntado.